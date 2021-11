Max Verstappen heeft zondag een gridstraf van vijf plekken gekregen voor het negeren van de gele vlaggen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. De Nederlander kwalificeerde zich zaterdag als tweede, maar zal tijdens de race vanaf plaats zeven starten. Ook Mercedes-coureur Valtteri Bottas kreeg een gridstraf, maar wel een mildere.

De 24-jarige Verstappen krijgt de straf omdat hij zaterdag aan het einde van de kwalificatie in Qatar niet afremde op het rechte stuk, terwijl AlphaTauri-coureur Pierre Gasly daar door een lekke band langzaam reed en er met gele vlaggen werd gezwaaid.

Verstappen moest zich zondagochtend (Nederlandse tijd) melden bij de stewards voor tekst en uitleg, maar een straf kon hij daarmee dus niet voorkomen. Ook Bottas (derde in de kwalificatie) en Carlos Sainz (zevende) werden op het matje geroepen. Bottas kreeg een gridstraf van drie plaatsen en begint de race als vijfde. Sainz werd niet bestraft.

Door de straffen ziet de voorlopige startopstelling er nu als volgt uit:

Voorlopige startgrid Qatar 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Pierre Gasly (AlphaTauri)

3. Fernando Alonso (Alpine)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

Verstappen ging als enige langs dubbele gele vlag

Omdat er bij Verstappen - bij de lekke band van Gasly - dubbele gele vlaggen werden gezwaaid en bij Bottas een enkele, is de straf van de stewards voor de Red Bull Racing-coureur zwaarder dan de straf van de Finse teamgenoot van Lewis Hamilton. Sainz ging volgens de wedstrijdleiding wel voldoende van zijn gas en ontliep daarmee een straf.

Bottas werd door zijn straf teruggezet naar de zesde plaats. Hij was de eerste die de overtreding beging. Omdat Verstappen daarna zijn straf kreeg, gaat Bottas weer een plaatsje vooruit naar de vijfde startplaats.

De Grand Prix van Qatar begint zondag om 15.00 uur. Verstappen is nog wel de leider in de WK-stand. Hij heeft een voorsprong van veertien punten op Hamilton. Na de race in Qatar volgen er nog Grands Prix in Saoedi-Arabië en in Abu Dhabi.