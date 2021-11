Toto Wolff vreest in de komende Grands Prix voor gevaarlijke acties en onsportief gedrag op de baan. De teambaas van Mercedes vindt dat de Formule 1 een precedent heeft geschapen door Max Verstappen in de Grand Prix van Brazilië niet te straffen.

Verstappen voorkwam vorige week in Brazilië dat hij in de 48e ronde werd ingehaald door titelrivaal Lewis Hamilton, maar door zijn defensieve rijstijl belandden de coureurs even buiten de baan. De Nederlander werd niet bestraft en ook een herzieningsverzoek van Mercedes, op basis van nieuwe beelden, werd niet gehonoreerd door de stewards.

"Ik vind het een heel verrassende uitkomst. De Grand Prix van Brazilië is nu niet meer relevant, maar dit besluit betekent in feite dat je jezelf in de toekomst in een bocht mag lanceren en een andere auto van de baan mag duwen", zei Wolff na de kwalificatie voor de Grand Prix in Qatar tegen Sky Sports.

"Dat kan vanzelfsprekend tot gevaarlijke situaties leiden. We willen geen nare incidenten zondag tijdens de race, en ook niet straks in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. Dat zou heel erg vervelend zijn."

Volgens Wolff is niet alleen hij verbaasd, maar vragen ook andere coureurs zich af wat er nu precies wel en niet mag op de baan nu Verstappen niet is bestraft. "Alle coureurs die er iets over hebben gezegd, zijn ook verrast", claimt de Oostenrijker. "Natuurlijk moet je je rijstijl aanpassen aan de situatie, maar het is nu voor iedereen een verrassing."

In Brazilië wist Hamilton later in de race alsnog de leiding over te nemen van Verstappen en zijn achterstand in de WK-stand te verkleinen. De Grand Prix van Qatar begint zondag om 15.00 uur met Hamilton van poleposition.