Sergio Pérez baalt er stevig van dat hij er zaterdag niet in slaagde om naar een goede startplek te rijden voor de Grand Prix van Qatar. De Red Bull Racing-teamgenoot van Max Verstappen strandde al in Q2.

"Het was een heel rare kwalificatie voor me. We zaten er het hele weekend goed bij en na de derde vrije training hadden we vertrouwen in de veranderingen die we doorvoerden", zei Pérez, die niet verder kwam dan de elfde tijd.

"Alles wees erop dat we een sterke kwalificatie zouden gaan rijden, maar we gaven niet thuis op het moment dat het moest. We pasten onze bandenkeuze aan op de avondcondities en reden niet de rondes die we voor ogen hadden."

De 31-jarige Pérez, die Verstappen achter Lewis Hamilton naar de tweede startplek zag rijden, houdt op basis van wat hij eerder dit weekend zag vertrouwen in de race van zondag op het Losail International Circuit.

"Afgezien van het probleem in de kwalificatie hebben we de snelheid. We zaten er verder het hele weekend goed bij, dus ik zie geen reden waarom we morgen niet alsnog mee kunnen gaan doen. Ik heb er vertrouwen in dat we kunnen gaan meedoen om de bovenste plaatsen."

Pérez moet zondag bij de start van de race, die om 15.00 uur begint, naast Hamilton en Verstappen ook Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lando Norris, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Sebastian Vettel voor zich dulden.