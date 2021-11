Lewis Hamilton kampte de afgelopen dagen met maagproblemen. De 36-jarige Brit pakte zaterdag desondanks op overtuigende wijze de poleposition voor de Grand Prix van Qatar.

"Gisteren was een moeilijke dag voor me", zei Hamilton, die vrijdag in de tweede vrije training drie tienden toegaf op teamgenoot Valtteri Bottas. "Ik voelde me zowel donderdag als vrijdag niet goed, omdat ik last had van mijn maag. Gelukkig heb ik vannacht goed geslapen en voel ik me nu een stuk beter."

"Ik heb gisteren tot middernacht op het circuit gezeten om met mijn engineers te onderzoeken waar ik mij kon verbeteren, en dat bleek op een hoop punten te zijn", aldus Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen was zaterdag ongenaakbaar op het Losail International Circuit. Achter Hamilton eindigde Max Verstappen, die nog wel moet vrezen voor een straf, op een kleine halve seconde op de tweede plek. Valtteri Bottas completeerde de top drie.

Hamilton ging vroeg de baan op en kon daardoor op een vrije baan een snelle ronde rijden. "Daar ben ik mijn team dankbaar voor, want veel andere coureurs hadden last van verkeer. Het was een fijne ronde en hij voelde heel goed aan."

Hamilton begint de Grand Prix van Qatar zondag met een achterstand van veertien punten op WK-leider Verstappen. De race start om 15.00 uur (Nederlandse tijd).