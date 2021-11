Max Verstappen houdt een overwegend slecht gevoel over aan zijn tweede plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. Red Bull Racing had het zaterdag niet makkelijk en denkt dat een overwinning er zondag niet in zit.

Verstappens rivaal Lewis Hamilton kwam tot een tijd van 1.20,827, waarmee hij 0,455 seconde sneller was dan de Nederlander. Hamiltons Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas werd derde.

"Er zat helaas niet meer in. Toen ik over de streep kwam, dacht ik dat ik best een goed rondje had. Maar toen hoorde ik de tijd. Het gat is best groot", zei Verstappen, die nog niet wist dat hem mogelijk een straf boven het hoofd hangt, tegen Ziggo Sport.

"We hadden al niet het makkelijkste weekend om de auto af te stellen, maar het gat is wat te groot, vind ik. Ik ben alsnog tweede, dus er kan nog van alles gebeuren. Maar met zo'n groot gat verwacht ik in de race ook niet heel veel."

Lewis Hamilton reed naar poleposition in Qatar. Lewis Hamilton reed naar poleposition in Qatar. Foto: Getty Images

'Er is hier nog vrij veel onbekend'

De 24-jarige Verstappen wilde niet te veel praten over de strategie voor de race van zondag op het Losail International Circuit, ook omdat de baan nieuw is voor de Formule 1-teams.

"Ik denk er niet zoveel over na, we zien het vanzelf wel", aldus de negentienvoudig Grand Prix-winnaar over een mogelijke inhaalactie op Hamilton bij de start. "Gewoon gas erop en zo veel mogelijk punten binnenhalen."

De Grand Prix van Qatar begint zondag om 15.00 uur. Verstappen heeft als leider in de WK-stand een voorsprong van veertien punten op Hamilton.