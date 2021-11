Lewis Hamilton begint de Grand Prix van Qatar zondag van poleposition. Max Verstappen start de race op het Losail International Circuit naast zijn grote titelconcurrent op de eerste startrij.

Hamilton reed een tijd van 1.20,827 en was daarmee ruim sneller dan Verstappen, die 0,455 seconde moest toegeven op de Engelsman. Het slot van de kwalificatie verliep enigszins chaotisch omdat Pierre Gasly met een lekke band stil kwam te staan op het rechte stuk.

Valtteri Bottas reed in de tweede Mercedes naar de derde startplaats. De Fin was ruim zes tienden langzamer dan Hamilton. Gasly kwam in zijn eerste poging tot een tijd die hem uiteindelijk de vierde startplaats opleverde. De AlphaTauri-coureur is al het hele weekend op snelheid in Qatar en bezegelde dat met een rondetijd van 1.21,640.

Sergio Pérez kan zijn teamgenoot niet ondersteunen in de race. De Mexicaan slaagde er niet in de top tien van de kwalificatie te halen en begint zondag als elfde. Het was al de derde keer dit seizoen dat Pérez Q3 niet haalde.

Verstappen en Hamilton zijn met nog drie races te gaan verwikkeld in een intense strijd om het kampioenschap. De Nederlander heeft nog een voorsprong van veertien punten op zijn Britse rivaal. Na Qatar volgen er nog Grands Prix in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.

De Grand Prix van Qatar begint zondag om 15.00 uur.