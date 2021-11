Lewis Hamilton is nog niet tevreden met zijn auto na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Qatar. De Brit miste naar eigen zeggen de nodige snelheid.

De 36-jarige Hamilton eindigde in zowel de eerste als tweede vrije training als vierde. Hij gaf in de eerste training 0,786 seconden toe op de snelste tijd van Max Verstappen en een training later 0,422 seconden op teamgenoot Valtteri Bottas.

"Het was een lastige dag voor mij. Ik weet niet precies hoe groot het gat is, maar ik zit zeker niet in de buurt", zei Hamilton vrijdag vlak na de tweede vrije training tegen diverse media. "Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben een beetje langzaam. Daar moeten we vanavond naar kijken."

Ook Hamilton kwam vrijdag voor het eerst echt in actie op het nieuwe circuit in Qatar. Volgens de regerend wereldkampioen is het een leuke baan om op te rijden. "En we hadden ook geen echte problemen. Het zijn allemaal snelle bochten, dus het was behoorlijk fysiek."

Hamilton wil weinig kwijt over beslissing FIA omtrent Verstappen-duel

Volgens Hamilton moet zijn auto alleen nog wat sneller worden. "Maar we hebben veel ronden gereden, dus dat is bemoedigend en het geeft ons genoeg gegevens om vanavond naar te kijken. We zullen morgen zien welke vooruitgang we kunnen boeken", aldus de 101-voudig Grand Prix-winnaar.

Hamilton wilde verder weinig zeggen over de beslissing van de FIA om Verstappen geen straf te geven voor diens verdedigende actie in een duel met Hamilton tijdens de Grand Prix van Brazilië. "Ik heb er geen mening over, omdat ik er geen deel uitmaakte van het protest."

Het raceweekend in Qatar gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur, Nederlandse tijd) en de kwalificatie (15.00 uur). De race is zondag om 15.00 uur. In de WK-stand heeft leider Verstappen een voorsprong van veertien punten op Hamilton.