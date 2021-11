Max Verstappen heeft nog geen idee waar zijn Red Bull toe in staat is op het Losail International Circuit in Qatar. De Nederlander genoot wel van het rijden op de snelle baan in de oliestaat en besloot de vrijdag met een derde tijd in de tweede vrije training.

"Omdat het een nieuwe baan is, was het vandaag vooral belangrijk om het circuit te leren kennen en te begrijpen", zei Verstappen bij Sky Sports. "Ik merkte bij mezelf dat er een groot verschil zat tussen de zachte en de mediumband. Het is wel een heel mooie en snelle baan om op te rijden."

Valtteri Bottas was het snelst in de tweede sessie en AlphaTauri-coureur Pierre Gasly eindigde verrassend op de tweede plek. Verstappen eindigde op de derde plek nog wel voor Lewis Hamilton. De Brit noteerde de vierde tijd.

De 24-jarige Verstappen durfde nog geen voorspellingen te doen over de krachtsverhoudingen in Qatar. "Dat moeten we echt nog even afwachten. We moeten eerst maar eens zien hoe het morgen gaat."

Verstappen had uitkomst protest Mercedes verwacht

Verstappen kwam in het interview ook nog even terug op de uitkomst van het protest van Mercedes. De FIA oordeelde eerder op vrijdag dat de stewards niet terug hoefden te komen op hun besluit geen onderzoek in te stellen naar het agressieve verdedigen van Verstappen op Lewis Hamilton in São Paulo.

"Het is een goede uitkomst voor ons, maar om eerlijk te zijn had ik ook niets anders verwacht", vervolgde Verstappen, die dit weekend een voorsprong van veertien punten op Hamilton verdedigt.

Het Grand Prix-weekend in Qatar wordt zaterdag om 12.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag op datzelfde tijdstip begint de race.