Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Qatar de derde tijd op de klokkken gezet. De leider in de WK-stand moest op het Losail International Circuit 0,350 toegeven op de snelste rondetijd van Valtteri Bottas in de Mercedes.

Verstappens titelrivaal Lewis Hamilton kwam in zijn Mercedes tot de vierde tijd. De Brit was 0,422 langzamer dan zijn teamgenoot Bottas.

Pierre Gasly viel op met een tweede tijd in de training. De AlphaTauri-coureur was twee tienden langzamer dan Bottas. Gasly kwam in de eerste training ook al sterk voor de dag. De Fransman reed daarin ook de tweede tijd.

Bij Red Bull werd in de tweede training enige tijd gesleuteld aan de achtervleugel van beide auto's. Bij zowel Verstappen als zijn teamgenoot Sergio Pérez klapperde het bovenste deel van de vleugel in de rijwind aan het einde van het rechte stuk, waar het DRS-systeem is geactiveerd. Later in de training leek dit probleem verholpen.

De tweede training begonom 15.00 uur (Nederlandse tijd) en geldt daarom als de belangrijkste van het weekend. Op zaterdag en zondag worden de kwalifcatie en de race namelijk verreden op hetzelfde tijdstip. De baan en de omstandigheden zijn daarom representatief voor de rest van het weekend.

Top tien tweede training 1. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.23,148

2. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,209

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,350

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,422

5. Lando Norris (McLaren): +0,484

6. Lance Stroll (Aston Martin): +0,557

7. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,587

8. Sergio Pérez (Red Bull): +0,639

9. Sebastian Vettel (Aston Martin): +0,872

10. Carlos Sainz (Ferrari): +0,885

Mercedes oogt sterker dan in eerste training

In de eerste training was Verstappen nog de snelste. Mercedes kwam in de tweede training beter voor de dag, met goede tijden op zowel de medium- als de softbanden. Bottas was in de beide sessies op vrijdag wel consequent sneller dan zijn teamgenoot Hamilton.

Opvallend was dat geen van de topcoureurs zich echt heeft gericht op een lange reeks ronden op dezelfde band. De coureurs van Red Bull en Mercedes begonnen met het zetten van snelle tijden op de mediumbanden en schakelden daarna over op de softbanden. Op de mediums oogden de beide Mercedes-coureurs iets sterker dan Verstappen. Uit de latere pogingen tot een snelle ronden op de rode band kwam hetzelfde beeld naar voren, al was het vooral Bottas die snel was.

Verstappen en Hamilton zijn met drie races te gaan verwikkeld in een intense strijd om het kampioenschap. De Nederlander heeft nog een voorsprong van veertien punten op zijn Britse rivaal. Na Qatar volgen er nog Grands Prix in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.