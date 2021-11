De spanning tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en teambaas Toto Wolff van Mercedes was vrijdag tijdens een persconferentie in Qatar om te snijden. De twee topmannen keken elkaar tijdens het mediamoment vrijwel niet aan en maakten elkaar over en weer verwijten, in harde woorden.

Hoe de relatie tussen Horner en Wolff inmiddels is? Horner liet er geen misverstand over bestaan: "Er is geen relatie", antwoordde de teambaas van Max Verstappen resoluut.

"We hebben allemaal Toto's woorden over de boordradio gehoord na de sprintrace in Brazilië. We hebben respect voor alles wat Mercedes en Lewis Hamilton hebben gepresteerd, maar ik hoef zijn kont niet de hele tijd te kussen zoals andere teambazen dat wel doen. Het is de eerste keer in zeven jaar dat ze worden uitgedaagd."

De relatie tussen Wolff en Horner is al het hele jaar gespannen, maar bereikte afgelopen weekend in Brazilië een kookpunt toen de achtervleugel van Hamilton niet door de technische keuring kwam. De Brit moest daardoor achteraan starten in de sprintrace, maar eindigde desondanks als vijfde en won een dag later de hoofdrace.

Nadat Hamilton was bestraft, kondigde Wolff aan dat vanaf dat moment alles geoorloofd is in de titelstrijd. Hij voegde de daad bij het woord door dinsdag protest aan te tekenen tegen een verdedigende actie van Verstappen in een duel met Hamilton in São Paulo. Autosportfederatie FIA wees dat protest vrijdag af.

Wolff: 'Ik doe alles om mijn team en coureur te beschermen'

Wolff liet zich na de sprintrace over de boordradio flink gelden: "Fuck them all", zei de Oostenrijker, die met zijn team sinds 2014 in zowel het rijders- als constructeurskampioenschap altijd de titel pakte.

Wolff, die door Horner indirect op zijn uitspraak werd aangesproken, bagatelliseerde zijn woorden die over de boordradio te horen waren. "Ik doe er alles aan om mijn team en mijn coureur te beschermen, en dan komen ook weleens mijn emoties naar boven", zei de Oostenrijker.

Ook erkende Wolff dat de belangen in de titelstrijd steeds groter lijken te worden en dat zijn verstandhouding met Horner daardoor is verslechterd. "De belangen zijn te groot. Je kan niet verwachten dat je gezellig gaat dineren met je grote rivaal. Maar ik voel er verder geen emoties bij. Ik sta er neutraal in."

Het Grand Prix-weekend in Qatar wordt vrijdag om 15.00 uur vervolgd met de tweede vrije training. Zaterdag om 15.00 uur begint de kwalificatie en zondag op datzelfde tijdstip staat de race op het programma.