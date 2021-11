Mercedes-teambaas Toto Wolff was niet verrast door de afwijzing van het protest van zijn team tegen de verdedigende actie van Max Verstappen in een duel met Lewis Hamilton in Brazilië. Volgens Wolff was zijn team er helemaal niet op uit om Verstappen te laten straffen. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner zag het besluit wel aankomen.

"De uitkomst was precies zoals we verwacht hadden", zei Wolff donderdag tijdens een gespannen mediasessie met Horner. Tijdens het persmoment kregen beide teambazen het verdict van de stewards te horen. "We wilden alleen de discussie op gang brengen."

"Het ging ons meer om het principe. Want als het zo blijft, betekent het dat inhalen vanaf de buitenkant zo goed als onmogelijk is, omdat de coureur aan de binnenkant de bocht volledig bepaalt. Het zal nu in elk geval een thema worden in de volgende races."

Mercedes diende dinsdag een bezwaar in tegen de actie van Verstappen, omdat er nieuwe beelden van het duel vanuit de auto van Verstappen beschikbaar waren gekomen. Teams kunnen zich bij de FIA beroepen op een zogeheten right of review als er nieuw bewijs boven tafel is gekomen.

Het incident tussen Verstappen en Hamilton vond plaats tijdens de 48e ronde op Interlagos. Hamilton probeerde aan het einde van het rechte stuk Verstappen aan de buitenkant in te halen, maar de Nederlander verdedigde stevig, waardoor beide coureurs buiten de baan belandden. Ze konden hun weg zonder schade vervolgen.

Tijdens de race in São Paulo vond de FIA het niet nodig om een onderzoek in te stellen. Uiteindelijk passeerde Hamilton Verstappen alsnog en won de Brit de race in Brazilië, waardoor hij het gat met de Nederlandse leider in de WK-stand, die nog wel tweede werd, verkleinde tot veertien punten.

Toto Wolff (l) en Christian Horner (r) gingen tijdens een gespannen mediasessie in op het afgewezen protest. Toto Wolff (l) en Christian Horner (r) gingen tijdens een gespannen mediasessie in op het afgewezen protest. Foto: Getty Images

Horner: 'Dit was de te verwachten uitkomt'

Ook Red Bull-baas Horner was niet verrast door het oordeel van de stewards. "Dit was natuurlijk de te verwachten uitkomst. We willen gewoon een goed gevecht met elkaar op de baan en hopelijk kunnen we ons nu weer op racen richten."

"Het verbaast me niets dat Mercedes een protest had ingediend", zei Horner, nog voordat hij hoorde dat het beroep was afgewezen. "Is het bewijsmateriaal daadwerkelijk nieuw? Ja, dat is het. Is het relevant? Ik denk van niet. Het zou me erg verbazen als ze concluderen dat er opnieuw naar gekeken moet worden."

Momenteel is de Formule 1 neergestreken in Qatar. Verstappen klokte daar vrijdag in de eerste vrije training de snelste tijd, terwijl Hamilton, rijdend met een regenbooghelm, vierde werd. Na de race in Qatar volgen nog een race in Saoedi-Arabië (5 december) en een Grand Prix in Abu Dhabi (12 december).