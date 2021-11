Max Verstappen wordt definitief niet gestraft voor zijn verdedigende actie in een duel met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Brazilië. Autosportfederatie FIA heeft het protest van Mercedes donderdag afgewezen.

Mercedes diende pas dinsdag een bezwaar in tegen de actie van Verstappen, omdat er nieuwe beelden van het duel vanuit de auto van Verstappen beschikbaar waren gekomen. Teams kunnen zich bij de FIA beroepen op een zogeheten right of review als er nieuw bewijs boven tafel is gekomen.

"De stewards vinden dat de door Mercedes aangedragen beelden wel nieuw én relevant zijn, maar dat ze niet heel veel veranderen aan de oorspronkelijke beslissing die gebaseerd was op de al beschikbare beelden", motiveren de stewards het besluit om het protest te verwerpen.

Het incident tussen Verstappen en Hamilton vond plaats tijdens de 48e ronde op Interlagos. Hamilton probeerde aan het einde van het rechte stuk Verstappen in te halen, maar de Nederlander verdedigde stevig, waardoor beide coureurs buiten de baan belandden. Ze konden hun weg zonder schade vervolgen.

Verstappen: 'Het was een hard, maar eerlijk gevecht'

Tijdens de race in São Paulo vond de FIA het niet nodig om een onderzoek in te stellen. Uiteindelijk passeerde Hamilton Verstappen alsnog en won de Brit de race in Brazilië, waardoor hij het gat met de Nederlandse leider in de WK-stand, die nog wel tweede werd, verkleinde tot veertien punten.

Verstappen keek niet op van het protest van Mercedes. "Ik ben niet verrast, dit is hoe het gaat", zei hij donderdag op zijn persconferentie. "Het was een hard gevecht, maar het was wel eerlijk. In een titelstrijd ga ik het hem natuurlijk niet makkelijk maken."

Momenteel racen de coureurs in Qatar. Verstappen klokte daar vrijdag in de eerste vrije training de snelste tijd, terwijl Hamilton, rijdend met een regenbooghelm, vierde werd. Na de race in Qatar volgen nog een race in Saoedi-Arabië (5 december) en een Grand Prix in Abu Dhabi.