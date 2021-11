Max Verstappen is sterk begonnen aan de voorbereiding op de Grand Prix van Qatar. De Nederlandse WK-leider was vrijdag in de openingstraining op het Losail International Circuit de snelste. Het waren de eerste ronden van de Formule 1 op de baan in de buurt van Doha.

Verstappen was direct snel onderweg op de baan die normaal gesproken vooral door de MotoGP wordt gebruikt. Uiteindelijk kwam de Red Bull Racing-kopman op de softbanden tot een tijd van 1.23,723.

Voor Verstappens titelrivaal Lewis Hamilton verliep de training niet vlekkeloos. De Brit kwam in een van zijn weinige succesvolle pogingen tot een rondetijd van 1.24,509, wat uiteindelijk goed bleek voor de vierde tijd.

Hamilton was in een latere poging nog wel onderweg naar een tijdverbetering, maar maakte een fout in de razendsnelle derde sector. Daarna werd hij door Mercedes binnengeroepen om een probleem aan zijn auto op te lossen.

De tweede tijd in de training werd geklokt door Pierre Gasly in de AlphaTauri. De Fransman was 0,437 langzamer dan Verstappen. Valtteri Bottas was goed voor de derde tijd, op 0,471 van de snelste tijd. AlphaTauri kwam als geheel goed voor de dag, want Yuki Tsunoda reed in de zusterauto van de Red Bull de vijfde tijd.

Top tien eerste training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.23,723

2. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,437

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,471

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,786

5. Yuki Tsunoda (AlpaTauri): +0,925

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,990

7. Charles Leclerc (Ferrari): +1,067

8. Sergio Pérez (Red Bull): +1,192

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,249

10. Lando Norris (McLaren): +1,492

Mediumbanden nog niet gebruikt

WK-leider Verstappen begon de training met een langere run op de harde banden van tien ronden en schakelde daarna over op de softbanden. In totaal reed de Limburger 22 ronden. Hamilton kwam tot 21 ronden en reed net als Verstappen eerst op harde banden en daarna op de softs.

De tweede training begint vrijdag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) en is daarmee belangrijker dan de eerste. Die sessie wordt namelijk afgewerkt op hetzelfde tijdstip als de kwalificatie en de race, waardoor de baan en de omstandigheden representatiever zijn voor de rest van het weekend.

Verstappen en Hamilton zijn met drie races te gaan verwikkeld in een intense strijd om het kampioenschap. De Nederlander heeft nog een voorsprong van veertien punten op zijn Britse rivaal. Na Qatar volgen er nog Grands Prix in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.