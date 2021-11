Lewis Hamilton rijdt komend weekend met een regenbooghelm tijdens de Grand Prix van Qatar. Vermoedelijk doet de zevenvoudig wereldkampioen dat als statement tegen de strenge antihomowetgeving in het emiraat.

De 36-jarige Hamilton stapte vrijdag onaangekondigd met een helm in de kleuren van de regenboog in zijn Mercedes voor de eerste vrije training in Qatar, waarin hij de vierde tijd klokte. Het is niet duidelijk waarom de Brit dat deed.

Vermoedelijk wil Hamilton aandacht vragen voor de strenge antihomowetgeving in Qatar. Homoseksualiteit is sinds 2004 strafbaar in het emiraat. Lhbtiq+'en die seks met elkaar hebben, riskeren een celstraf.

Hamilton sprak zich donderdag op zijn persconferentie al uit over mensenrechtensituatie in Qatar. "Ik vind dat wij het als sporters verplicht zijn om aandacht te vragen voor de problemen die hier spelen", zei hij.

"Deze plaatsen moeten kritisch worden bekeken en het is belangrijk dat de media deze zaken aan de kaak stellen. Gelijke rechten zijn een serieus onderwerp."

Max Verstappen wilde zich niet mengen in de mensenrechtendiscussie in Qatar. "Ik bepaal niet waar we racen. Daar gaat de Formule 1-organisatie over en het is dus meer een vraag voor haar. Wij gaan naar de landen op de Formule 1-kalender om WK-punten te verdienen."