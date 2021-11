Autosportfederatie FIA oordeelt vrijdag of de defensieve rijstijl van Max Verstappen bij een inhaalactie van Lewis Hamilton in de Grand Prix van Brazilië opnieuw beoordeeld moet worden. De Red Bull Racing-coureur werd afgelopen zondag niet bestraft, maar Mercedes diende woensdag een herzieningsverzoek in.

Stewards van de FIA voerden donderdag urenlang overleg over de zaak, maar ze kwamen er nog niet uit. "Naar aanleiding van onze gesprekken van vandaag met delegaties van Mercedes en Red Bull zijn onze stewards druk in overleg. Het besluit wordt vrijdag bekendgemaakt", zo staat er in een korte verklaring van de FIA.

Mercedes deed in deze zaak beroep op het zogeheten right of review, waar teams gebruik van mogen maken als er na de race nieuw bewijs beschikbaar is gekomen. Tijdens de Grand Prix waren er bij het specifieke moment geen onboardbeelden van Verstappen, maar deze kwamen in de afgelopen dagen alsnog naar buiten.

Het gaat om een incident in bocht 4 tijdens de 48e ronde in Brazilië. Hamilton probeerde raceleider Verstappen in te halen, maar de Nederlander verweerde zich kranig en door zijn defensieve racestijl belandden beide coureurs even buiten de baan. Het liep met een sisser af, want ze konden allebei weer verder.

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn in een zenuwslopende titelrace verwikkeld.

Bij winst Mercedes krijgt Verstappen niet direct een straf

Wat Mercedes betreft, had Verstappen meer ruimte moeten laten toen Hamilton een inhaalpoging deed. Het Duitse team van Verstappens titelrivaal Hamilton hoopt met het herzieningsverzoek dat de Nederlander alsnog een grid- of tijdstraf krijgt.

Mocht de FIA inderdaad de kant van Mercedes kiezen en het herzieningsverzoek honoreren, dan betekent dat niet direct dat Verstappen een straf krijgt. Er wordt dan weer een aparte hoorzitting gepland om het incident opnieuw te bekijken.

Hamilton wist Verstappen iets later in de race alsnog te passeren en probleemloos naar de zege te rijden in Brazilië. De Nederlander begint komend weekend wel als WK-leider aan de Grand Prix van Qatar. Zijn voorsprong op Hamilton is nog veertien punten.