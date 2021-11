Lewis Hamilton steunt het verzoek van Mercedes aan autosportfederatie FIA om het duel tussen de Brit en Max Verstappen nogmaals te beoordelen, maar benadrukt dat hij zich niet te veel met het incident tijdens de Grand Prix van Brazilië wil bezighouden.

"Ik wil me niet focussen op alle negatieve aspecten van de race, dat laat ik wel aan het team over. Het was een lastige dag en een lastig weekend, maar we gaven niet op. We bleven één team en hebben verdiend gewonnen", blikte hij terug op zijn zege in de GP van Brazilië.

Mercedes vroeg de FIA dinsdag om een mislukte poging van Hamilton om Verstappen in te halen in Brazilië nog eens te bekijken. In de 48e ronde belandden beide coureurs buiten de baan door een verdedigende actie van de Nederlander.

Tijdens de race vond de wedstrijdleiding het niet nodig om een onderzoek in te stellen. Mercedes beroept zich bij de autosportfederatie nu op het zogeheten right of review. Afgevaardigden van de Duitse renstal kregen donderdag de mogelijkheid om de stewards ervan te overtuigen dat nieuwe beelden als bewijs tegen Verstappen dienen.

"Ik heb na het weekend natuurlijk alle beelden bekeken en heb het moment nu vanuit andere standpunten gezien. Maar eerlijk gezegd is het niet iets waar ik me te veel mee wil bemoeien. Op dit moment is het team in gesprek, dus ik laat het aan hen over."

Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de GP van Brazilië. Max Verstappen en Lewis Hamilton tijdens de GP van Brazilië. Foto: EPA

Hamilton met goed gevoel naar Qatar

Een van de redenen waarom de zevenvoudig wereldkampioen zich er niet mee wil bezighouden, is dat er weinig tijd is om terug te kijken. "Maandag was hersteldag, dinsdag heb ik me voorbereid in de simulator en toen vertrokken we alweer."

"Ik heb weinig tijd gehad en geprobeerd al mijn energie te gebruiken om ervoor te zorgen dat we dit weekend zo goed mogelijk aan de start staan", vervolgde Hamilton, die met een achterstand van veertien punten op WK-leider Verstappen aan de race in Qatar begint.

In Doha krijgt Hamilton, net als de andere coureurs, te maken met een nog onbekend circuit. "Daarom heb ik nog geen idee wat het circuit ons zal brengen. Maar we leven na de race in Brazilië met een positief gevoel naar dit weekend toe."

Het GP-weekend op het Losail International Circuit begint vrijdag om 11.30 uur met de eerste training.