Max Verstappen is niet verbaasd over de felle toon die Mercedes afgelopen weekend tijdens en na de Grand Prix van Brazilië aansloeg. Vooral teambaas Toto Wolff haalde flink uit naar Red Bull en de FIA.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"De ware aard komt boven", zei Verstappen donderdag in de aanloop naar de Grand Prix van Qatar. De Nederlander is in de Golfstaat in afwachting van de uitkomst van een protest van Mercedes.

Het team van titelrivaal Lewis Hamilton wil dat er nog eens wordt gekeken naar de verdedigende actie van de WK-leider tegen Hamilton op Interlagos. "Ik ben niet verrast, dit is hoe het gaat", was Verstappen donderdag kort over de situatie.

"Het was een hard gevecht, maar het was wel eerlijk", blikte de Limburger nog even terug op zijn duel met de zevenvoudig wereldkampioen van afgelopen zondag. "In een titelstrijd ga ik het hem natuurlijk niet makkelijk maken."

Nadat Hamilton Verstappen later alsnog had ingehaald, maakte Wolff veel misbaar via de camera. Volgens de Oostenrijker was dat gericht aan wedstrijdleider Michael Masi. Het volgde op veel woede binnen Mercedes over de diskwalificatie van hun kopman na de kwalificatie van vrijdag. Binnen het team leefde volgens Wolff het gevoel dat iedereen tegen hen is. "Dan laat je je wel kennen", zei Verstappen over de boosheid bij de grote rivalen.

Max Verstappen wandelde donderdag met zijn vader Jos Verstappen over het circuit in Qatar. Max Verstappen wandelde donderdag met zijn vader Jos Verstappen over het circuit in Qatar. Foto: ANP

Verstappen verkende Losail te voet en in de simulator

De Formule 1 is voor de race van aankomend weekend voor het eerst neergestreken op het Losail International Circuit in Qatar, een baan die normaal gesproken alleen door de MotoGP wordt bezocht. Verstappen liep donderdag even een rondje over het circuit. "Daarnaast heb ik hem een paar keer op de simulator gereden", vertelde hij.

"Er zit best wel een leuke flow in", zegt de Nederlander over het circuit. "Je kunt altijd moeilijk zeggen hoe we ervoor staan ten opzichte van Mercedes. Onze sterke punten verschillen per circuit. Maar de baan is leuk om te rijden."

Verstappen schaart zichzelf wel onder de coureurs die een nieuw circuit snel onder de knie krijgen. "Maar uiteindelijk gaat het erom hoe goed de auto is."

'Vijf plaatsen gridstraf voor motorwissel is onlogisch'

Red Bull Racing is in tegenstelling tot Mercedes afgelopen weekend in Brazilië niet van plan om een nieuwe motor in te zetten. Volgens Verstappen heeft een nieuwe Honda-krachtbron ook niet zo veel extra vermogen als een nieuwe motor bij Mercedes. "Dus het heeft voor ons ook niet zo veel zin om dat te doen."

Verstappen vindt wel dat er gekeken moet worden naar de regels omtrent nieuwe motoren. "Zeker in een kampioenschap waarin de andere teams zo veel langzamer zijn. Zo'n straf van vijf plaatsen is niet heel zwaar, want de rest kan toch niet zo veel uitrichten tegen Mercedes of ons."

"Het is een beetje onlogisch dat je bij de eerste keer over de limiet tien plaatsen straf krijgt en daarna vijf. Als je elke keer straffen blijft pakken, moet die straf gewoon hetzelfde blijven. Je gaat steeds over diezelfde limiet heen."