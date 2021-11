De FIA gaat zich donderdag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) buigen over het verzoek van Mercedes om het duel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen nogmaals te beoordelen. Woensdag diende de Duitse renstal een herzieningsverzoek over het gevecht tijdens de Braziliaanse Grand Prix in.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Afgevaardigden van Mercedes moeten de stewards donderdag in een videocall in Doha ervan overtuigen dat de beelden als nieuw bewijs dienen. Mercedes beroept zich bij de autosportfederatie op het zogeheten right of review.

Teams mogen van dit recht op herziening gebruikmaken als er nieuw bewijs beschikbaar is gekomen. Tijdens de race waren er bij het specifieke moment geen onboardbeelden van Verstappen, maar deze kwamen in de afgelopen dagen wél naar buiten. Mogelijk hoopt Mercedes dat Verstappen door dit proces alsnog een tijdstraf krijgt.

Tijdens de race in São Paulo vond de FIA het niet nodig om een onderzoek in te stellen. In de 48e ronde probeerde Hamilton ten koste van Verstappen de leiding te pakken, maar de Nederlander verdedigde stevig. Door Verstappens verdedigende actie kwam zowel Hamilton als de Red Bull-rijder zelf buiten de baan terecht.

Verzoek tot right of review wordt vrijwel nooit gehonoreerd

Beide rijders konden hun weg zonder schade vervolgen en later in de race wist Hamilton Verstappen alsnog te passeren. De zevenvoudig wereldkampioen pakte de zege en verkleinde zo zijn achterstand op WK-leider Verstappen, die nog wel tweede werd, tot veertien punten.

Het gebeurt in de Formule 1 wel vaker dat de teams zich op het right of review beroepen, maar in de recente historie werden deze verzoeken nooit gehonoreerd. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië vroeg Red Bull - zonder succes - een right of review aan, nadat Verstappen door een tik van Hamilton met hoge snelheid in de bandenstapels was geklapt.

De verhoudingen tussen Red Bull en Mercedes staan al het hele seizoen op scherp. Vooral teambazen Toto Wolff en Christian Horner maken elkaar al maandenlang verwijten. Afgelopen weekend liepen de spanningen verder op, nadat de Mercedes van Hamilton niet door de technische keuring was gekomen en Verstappen een boete van 50.000 euro had gekregen.

Aankomend weekend staat op het Losail International Circuit de Grand Prix van Qatar op het programma. Daarna volgt nog een race in Saoedi-Arabië (5 december) en een Grand Prix in Abu Dhabi.