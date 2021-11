Met Zhou Guanyu rijdt er volgend jaar bij Alfa Romeo voor het eerst een Chinees een Grand Prix in de Formule 1. Volgens Ho-Pin Tung zou de 22-jarige Formule 2-coureur best eens kunnen gaan verrassen in de koningsklasse van de autosport.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Of Zhou het verdient om in de Formule 1 te rijden? Voor het antwoord op die vraag hoeft Tung niet lang na te denken. "Absoluut, ik denk dat hij er klaar voor is", zegt Tung, die in 2004 als eerste Chinees bij Williams een officiële Formule 1-test afwerkte.

"In de Formule 4 en Formule 3 heeft hij sterke dingen laten zien en nu in zijn derde seizoen in de Formule 2 finisht hij regelmatig op het podium en wint hij ook races. Als je dat voor elkaar krijgt in een zeer competitieve klasse als de Formule 2, dan ben je gewoon goed."

Toch kwam er op sociale media onder Formule 1-fans vooral een hoop kritiek op de aanstelling van Zhou, die naar verluidt zo'n 26 miljoen euro aan sponsorgeld meeneemt. Tung, naast coureur ook de vaste Formule 1-analist bij NU.nl, vindt die kritiek niet terecht. "Het is hem niet zomaar komen aanwaaien", vervolgt hij.

"Het is een coureur die best wel gedecideerd te werk gaat. Hij is op jonge leeftijd naar Europa vertrokken en heeft zijn sporen in de autosport echt wel verdiend. Bovendien is het belangrijk om naar het grotere plaatje te kijken: voor bijna ieder team - en zeker voor Alfa Romeo - is een Chinese coureur om marketing-technische redenen heel aantrekkelijk."

Ho-Pin Tung was in 2003 vij Williams de eerste Chinese coureur die instapte in een Formule 1-auto. Ho-Pin Tung was in 2003 vij Williams de eerste Chinese coureur die instapte in een Formule 1-auto. Foto: Getty Images

'Populariteit Formule 1 in China neemt toe'

Tung, die zowel een Nederlands als Chinees paspoort bezit, was er een aantal jaar geleden zelf heel dichtbij om de eerste Chinese Grand Prix-coureur te worden. Eind 2003 stapte hij in als testcoureur bij Williams en in 2010 en 2011 was hij testcoureur bij het Formule 1-team van Renault. "Vooral bij mijn eerste test stond Formule 1 in China echt nog in de kinderschoenen."

"Maar sindsdien - mede ook door de eerste Chinese Grand Prix in 2004 - is de populariteit van de Formule 1 in rap tempo gestegen. Chinese vrienden van mij zeiden destijds al dat zij hoopten dat hun kinderen ooit de kans zouden krijgen om in de autosport actief te zijn. En nu zie je dat die generatie in de kartsport begint te komen."

Hoewel er de afgelopen jaren geen Chinese coureurs in de Formule 1 actief zijn, is het aantal kijkcijfers in China groeiende. Tung, die zelf in Hongkong woont, merkt dat de interesse in de koningsklasse van de autosport toeneemt in China. "Ik ben de afgelopen dagen door verschillende Chinese media benaderd om duiding te geven. Je merkt dat het leeft. Het is wat dat betreft jammer dat er volgend jaar geen Chinese Grand Prix is."

Guanyu Zhou vervangt volgend jaar Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo. Guanyu Zhou vervangt volgend jaar Antonio Giovinazzi bij Alfa Romeo. Foto: Getty Images

Instapmoment lijkt voor Zhou ideaal

Vanwege de coronapandemie kon de Grand Prix van China vorig jaar en dit seizoen niet doorgaan. Ook in 2022 komt er geen race in het Aziatische land, maar in 2023 zou er wel weer een Chinese Grand Prix op de kalender moeten prijken.

Volgens Tung is het instapmoment voor Zhou volgend jaar ideaal. Het technisch reglement van de Formule 1 gaat deze winter flink op de schop, waardoor de auto's flink anders voor de dag zullen komen. Hoewel de stap van Formule 2 naar Formule 1 moeilijk blijft, biedt dat kansen voor Zhou.

"Het is een perfect jaar om zo'n gecompliceerde overstap te maken, omdat niet alleen hij maar ook de andere coureurs met een totaal ander type auto te maken gaan krijgen. Bovendien heeft hij als Formule 2-coureur al ervaring met de 18 inch-banden, die volgend jaar in de Formule 1 worden ingevoerd. De kans is groot dat hij volgend jaar gaat verrassen."