Mercedes heeft de FIA dinsdag gevraagd om de mislukte poging van Lewis Hamilton om Max Verstappen in te halen in de 48e ronde van de Braziliaanse Grand Prix nog eens te bekijken. Door een verdedigende actie van de Nederlander belandden beide coureurs buiten de baan.

Zowel Verstappen als Hamilton kon na het incident zonder schade de race vervolgen. Verstappen bleef Hamilton in eerste instantie voor, maar een aantal rondes later kon de Red Bull-coureur niet voorkomen dat de zevenvoudig wereldkampioen hem alsnog inhaalde. Hamilton reed daarna met overmacht naar de zege.

Tijdens de race vond de FIA het niet nodig om een onderzoek in te stellen. Mercedes beroept zich bij de autosportfederatie nu op het zogeheten right of review. Teams mogen van dit recht op herziening gebruikmaken als er nieuw bewijs beschikbaar is gekomen. Tijdens de race waren er geen onboard-beelden van Verstappen beschikbaar, maar deze kwamen de afgelopen dagen wél naar buiten.

Het gebeurt in de Formule 1 wel vaker dat de teams zich op het right of review beroepen, maar in de recente historie werden deze verzoeken nooit gehonoreerd. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië vroeg Red Bull - zonder succes - een right of review aan nadat Verstappen door een tik van Hamilton met hoge snelheid in de bandenstapels was geklapt.

Verhoudingen tussen Red Bull en Mercedes staan op scherp

Mogelijk hoopt Mercedes met dit protest dat Verstappen alsnog een tijdstraf krijgt. De Nederlander finishte als tweede en kwam met drie seconden voorsprong op Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas over de finish.

De verhoudingen tussen Red Bull en Mercedes staan al het hele seizoen op scherp. Vooral teambazen Toto Wolff en Christian Horner maken elkaar al maandenlang verwijten. Dit weekend werd de situatie nog meer gespannen nadat de Mercedes van Hamilton niet door de technische keuring was gekomen en Verstappen een boete van 50.000 euro had gekregen.

Dankzij zijn imponerende zege in São Paulo verkleinde Hamilton het gat naar WK-leider Verstappen tot veertien punten (332,5 om 318,5). Komend weekend staat de Grand Prix van Qatar op het programma. Daarna wordt er nog geracet in Saoedi-Arabië (5 december) en Abu Dhabi (12 december).