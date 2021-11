Antonio Giovinazzi denkt dat hij de Formule 1 vooral moet verlaten omdat Zhou Guanyu, zijn vervanger bij Alfa Romeo, over veel meer financiële middelen beschikt. De 22-jarige Chinees neemt naar verluidt zo'n 26 miljoen euro aan sponsorgeld met zich mee.

"De Formule 1 is emotie, talent, auto's, risico, snelheid. Maar als geld regeert, kan Formule 1 ook meedogenloos zijn", reageert Giovinazzi op Twitter op het bericht dat hij zijn stoeltje bij Alfa Romeo kwijtraakt aan Zhou.

De 27-jarige Italiaan moet na drie jaar vertrekken bij de Zwitserse renstal. Het was al een tijdje onzeker of hij zou mogen blijven. Zhou wordt volgend seizoen de teamgenoot van Valtteri Bottas, die overkomt van Mercedes.

"Ik geloof in de verrassing van een onverwacht resultaat, in grote of kleine overwinningen die door inzet worden behaald", aldus Giovinazzi bij een foto waarop hij als kind in een rode speelgoedauto van Ferrari zit. "Als dit mijn eerste foto in de Formule 1 was, dan moet de laatste nog gemaakt worden."

Zhou Guanyu neemt in 2022 het stoeltje van Antonio Giovinazzi over bij Alfa Romeo. Zhou Guanyu neemt in 2022 het stoeltje van Antonio Giovinazzi over bij Alfa Romeo. Foto: Pro Shots

Teambaas Vasseur: 'Deze keuze is cruciaal voor de toekomst'

Teambaas Frédéric Vasseur erkent dat de komst van Zhou ook financieel interessant is voor Alfa Romeo. De huidige Formule 2-rijder wordt de eerste Chinese coureur in de koningsklasse van de autosport

"Deze keuze is cruciaal voor de toekomst van ons bedrijf. We hebben niet alleen voor hem gekozen omdat hij Chinees is, maar het betekent wel een enorme stimulans voor het team, de sponsoren en de Formule 1 in het algemeen", zegt Vasseur tegen persbureau Reuters.

"We zijn voor 200 procent gefocust op presteren, maar we hoeven niet te ontkennen dat het budget daarvoor belangrijk is. Zowel marketingtechnisch als financieel is dit heel positief voor het team. En bovendien krijgen we een coureur die in de Formule 2 heeft aangetoond races te kunnen winnen. Een perfecte combinatie dus."

Zhou is dit jaar testcoureur bij Alpine en maakt al een paar jaar deel uit van het opleidingsprogramma van Renault. Volgens Vasseur verbreekt de Chinees alle banden met de Franse renstal.