Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi heeft zich verdedigd na de harde kritiek van Toto Wolff. De teambaas van Mercedes klaagde tijdens de Grand Prix van Brazilië dat zijn renstal te hard wordt aangepakt door de stewards, in vergelijking met het Red Bull Racing van Max Verstappen.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Lewis Hamilton reed in de kwalificatie op Interlagos naar poleposition voor de sprintrace, maar zijn auto kwam niet door de technische keuring. Volgens de FIA voldeed zijn achtervleugel bij het gebruik van DRS niet aan de maximale opening van 85 millimeter, waarna de wedstrijdleiding besloot om de Brit te diskwalificeren.

Een woedende Wolff stelde dat er tijdens de kwalificatie schade was ontstaan aan de vleugel en snapte dan ook niet dat Mercedes het onderdeel niet mocht repareren. De teambaas wees daarbij naar Red Bull Racing, dat in de Grands Prix in de Verenigde Staten en Mexico wel de achtervleugel mocht repareren.

"Onze technische afdeling stuurt altijd een duidelijke lijst met reparaties die in parc fermé-omstandigheden uitgevoerd mogen worden. Daar is alles duidelijk op te zien voor iedereen", reageert Masi in gesprek met Motorsport.com op de kritiek van Wolff. In parc fermé-condities mogen teams in principe niet aan de auto's sleutelen.

"We krijgen regelmatig verzoeken van teams om onderdelen aan te passen en kijken daar altijd objectief naar. Er spelen heel veel factoren mee bij de beoordeling van zo'n verzoek. Zo laten we een team iets aanpassen als er structureel iets niet goed gaat. Er is hoe dan ook geen sprake van inconsistentie."

Hamilton moest de sprintrace vanuit de pits starten, maar eindigde knap als vijfde. Een dag later wist de zevenvoudig wereldkampioen de race vanaf de tiende startplek te winnen, waardoor hij zijn achterstand op WK-leider Verstappen verkleinde. Het seizoen wordt komend weekeinde vervolgd met de Grand Prix van Qatar.