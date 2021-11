Guanyu Zhou wordt volgend jaar de eerste Chinese coureur in de Formule 1. De 22-jarige Zhou neemt bij Alfa Romeo de plek over van Antonio Giovinazzi, die na drie jaar moet vertrekken bij het Zwitserse team.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Alfa Romeo was het enige Formule 1-team dat zijn coureursduo voor volgend seizoen nog niet rond had. De renstal legde Mercedes-coureur Valtteri Bottas al vast als vervanger van Kimi Räikkönen, maar het tweede stoeltje was nog vrij.

Het team maakte dinsdag eerst bekend dat het afscheid neemt van Giovinazzi. Voor de 27-jarige Italiaan komt daardoor, in ieder geval voorlopig, een einde aan zijn Formule 1-carrière. In 59 races in de koningsklasse van de autosport is een vijfde plaats bij de Grand Prix van Brazilië in 2019 zijn beste prestatie. Hij eindigde in totaal acht keer in de top tien.

Een paar minuten na het bericht over Giovinazzi bevestigde Alfa Romeo dat Zhou volgend jaar de teamgenoot van Bottas wordt. De Chinees, die naar verluidt zeker 30 miljoen euro aan sponsorgeld meeneemt, is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 2. Hij staat met nog twee Grands Prix te gaan tweede in de WK-stand van de belangrijkste opstapklasse voor de F1.

"Al op jonge leeftijd droomde ik om zo hoog mogelijk te komen in deze sport en nu is die droom uitgekomen", zei Zhou op de site van Alfa Romeo. "Het is een doorbraak voor de Chinese motorsport dat ik de eerste Chinese coureur in de Formule 1 word. Ik weet dat er veel verwachtingen op mijn schouders zullen rusten, maar dat motiveert me alleen maar."

Zhou zat tussen 2014 en 2018 in het opleidingstraject van Ferrari. De afgelopen twee jaar was hij testcoureur bij het Formule 1-team van Alpine.

Antonio Giovinazzi verdwijnt (voorlopig) uit de Formule 1. Antonio Giovinazzi verdwijnt (voorlopig) uit de Formule 1. Foto: Pro Shots

'Niet makkelijk om afscheid te nemen van Giovinazzi'

Teambaas Frédéric Vasseur van Alfa Romeo denk dat Zhou "een heel succesvol coureursduo" gaat vormen met Bottas. "En we kijken ernaar uit om allemaal nieuwe Chinese fans te verwelkomen."

Volgens Vasseur is het niet makkelijk om afscheid te nemen van Giovinazzi. "Hij is lang onderdeel van ons team geweest en heeft ons mooie herinneringen gegeven", aldus de teambaas. "Hij heeft geholpen om ons team te laten groeien."

Alfa Romeo staat met nog drie races te gaan negende en voorlaatste in de WK-stand voor constructeurs, met elf punten. Alleen Haas doet het slechter.