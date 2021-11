Oscar Piastri fungeert volgend jaar als reservecoureur bij Alpine. De twintigjarige Australiër maakt al bijna twee jaar deel uit van het opleidingsprogramma van Renault, de eigenaar van het Franse Formule 1-team.

Piastri rijdt momenteel in de Formule 2 en koerst daarin af op de wereldtitel. De Formule 3-kampioen van vorig jaar heeft na zes van de acht Grands Prix 36 punten voorsprong op de Chinees Guanyu Zhou. De Formule 2-coureurs racen dit seizoen nog in Saoedi-Arabië (3-5 december) en Abu Dhabi (10-12 december).

"Ik ben heel blij dat ik na twee succesvolle jaren in de academy reserverijder word bij Alpine", zegt Piastri dinsdag in een verklaring van Alpine. "Ik kan niet wachten om te beginnen en mijn betrokkenheid bij het team te vergroten. Het doel is om in 2023 een plek als vaste coureur bij Alpine te hebben."

De Spanjaard Fernando Alonso (40) en de Fransman Esteban Ocon (25) vormen komend seizoen opnieuw het rijdersduo van Alpine. Ocon verlengde zijn contract dit jaar tot en met 2024. Tweevoudig wereldkampioen Alonso ligt alleen vast voor volgend seizoen.

Piastri, die voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat vervangt als reservecoureur, lijkt daarom een serieuze kandidaat om in 2023 een vaste plek te krijgen.

"Iedereen kan zien dat Oscar ontzettend veel talent heeft", zegt Alpine-teambaas Laurent Rossi. "Hij heeft alle benodigde kwaliteiten op het circuit, maar vooral zijn volwassenheid en kalmte onderscheiden hem van andere coureurs."