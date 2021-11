Red Bull Racing is behoorlijk geschrokken van de snelheid van Lewis Hamilton. De coureur van Mercedes gebruikte zondag in de Grand Prix van Brazilië een nieuwe motor en die hielp de zevenvoudig wereldkampioen aan een indrukwekkende zege in São Paulo.

"Zo'n motor hebben we de afgelopen jaren niet gezien bij Mercedes. Ongelooflijk", zei topman Helmut Marko van de renstal van kampioenschapsleider Max Verstappen tegen het Duitse Sky Sport. "Ze zijn erin geslaagd om in een cruciale fase van het seizoen een raket tevoorschijn te toveren."

Hamilton gebruikte zijn vijfde verbrandingsmotor en overschreed daarmee voor de tweede keer het maximaal toegestane aantal van drie per seizoen. Het leverde hem een gridstraf van vijf plaatsen op. De Brit startte de race vanaf plek tien, maar in een mum van tijd lag hij al derde. Hamilton haalde vervolgens Sergio Pérez van Red Bull in, om in ronde 59 van in totaal 71 ook toe te slaan bij Verstappen.

"We zagen deze snelheid van Hamilton op het rechte stuk dit weekeinde voor het eerst en prakkiseren over hoe dit mogelijk is. We hebben de ingenieurs van onze motorleverancier Honda er al bij geroepen. In Brazilië hebben we de schade kunnen beperken, maar als dit zo doorgaat, zie ik het somber in voor onze kansen in het wereldkampioenschap", aldus Marko.

Hamilton verkleinde zijn achterstand op Verstappen tot veertien punten. Het seizoen telt nog drie races, met komend weekeinde al de Grand Prix van Qatar. Volgens Marko heeft het geen zin voor Verstappen om nog een motorwissel toe te passen. "We kunnen dat vermogen met de Honda-motor niet compenseren", aldus de Oostenrijker.

Teambaas Christian Horner toonde zich eveneens bezorgd. "We konden Hamilton zondag absoluut niet bijhouden. We zagen vrijdag in de kwalificatie al hoe snel hij was en dat het een moeilijke race zou worden voor ons. De schade viel mee, maar als dit verschil zo groot blijft, wordt het voor ons een moeilijk verhaal."