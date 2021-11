Christian Horner is overwegend tevreden met de prestatie van Max Verstappen in Brazilië. De teambaas van Red Bull Racing vreesde al dat de winst er niet in zat en vindt dat de Nederlander naar zijn mogelijkheden heeft geracet.

Verstappen moest de zege in São Paulo laten aan titelconcurrent Lewis Hamilton, die met zijn zege een knappe inhaalrace bekroonde. Achter Verstappen werd Hamiltons Mercedes-collega Valtteri Bottas derde en werd Verstappens teamgenoot Sergio Pérez vierde.

"Met een tweede en vierde plaats hebben we de schade dit weekend beperkt. We hebben zo goed verdedigd als we konden", aldus Horner, die er al rekening mee had gehouden dat de overwinning er niet in zat.

"Max heeft zijn huid duur verkocht, maar we zagen vrijdag al dat Mercedes snel was en zaterdag waren ze dat weer. Hun snelheid van vandaag was dus niet zo'n verrassing voor ons."

De Brit houdt vertrouwen. "Ze hebben het goed gedaan en wij hebben deze week werk te doen. Er is nog steeds een lange weg te gaan. We zullen ons herpakken en de strijd weer aangaan in Doha."

Uitslag Grand Prix van Brazilië 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Pierre Gasly (AlphaTauri)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Lando Norris (McLaren)

'Een straf voor Verstappen was oneerlijk geweest'

Horner ging ook nog even in op een duel tussen Verstappen en Hamilton tijdens de race. De rivalen belandden daarbij buiten de baan en bij Mercedes had men graag een straf voor Verstappen gezien, maar Horner had dat onzin gevonden.

"Twee coureurs vochten gewoon een verbeten strijd uit en Lewis ging buitenom. Max nam de bocht ruim en ze belandden allebei buiten de baan. Het zou heel oneerlijk te zijn om dat te bestraffen", zei hij.

"Als het andersom was geweest had ik er ook over gezeurd, maar had ik er niets van verwacht. Er is geen voordeel behaald en geen contact geweest. Het was gewoon een fel duel."

Er staan dit Formule 1-seizoen nog drie races op het programma, waarvan de eerstvolgende over een week in Qatar is. Verstappen heeft als WK-leider veertien punten voorsprong op Hamilton.