Toto Wolff heeft gemengde gevoelens bij de indrukwekkende zege die Lewis Hamilton zondag in Brazilië boekte. De teambaas van Mercedes is blij met de overwinning, maar vindt ook dat de wedstrijdleiding het zijn team allesbehalve makkelijk maakt.

"We begonnen het weekend al met een achterstand door onze motorstraf en daarna kwam die diskwalificatie eroverheen (Hamiltons achtervleugel bleek niet aan de regels te voldoen, red.). Dat was erg zwaar bestraft. Vandaag waren de beslissingen ook niet in ons voordeel", zei Wolff na de race bij Sky Sports.

De Oostenrijker doelde daarbij op een duel tussen Hamilton en Max Verstappen, waarbij de Nederlander van Red Bull Racing fel verdedigde en zijn Britse rivaal buiten de baan dwong.

"Het was superslim van Lewis om contact te vermijden", aldus Wolff. "Het was geweldig om ze zo te zien strijden, maar om geen tijdstraf te geven... Kom op, zeg. Ik zou de onboardbeelden van Max weleens willen zien. Het was heel spectaculair hoe Lewis hem ontweek."

Lewis Hamilton belandde naast de baan bij een poging om Max Verstappen in te halen. Foto: Pro Shots

'Lewis maakt dit zijn hele leven al mee'

Volgens Wolff is het geen incident dat de stewards beslissingen nemen die in het nadeel van Mercedes uitvallen. "We zijn als team altijd hecht geweest, maar we zijn nog hechter geworden door zulke beslissingen. Ze zijn tegen ons", stelt de teambaas.

"Dat is wat Lewis al zijn hele leven meemaakt en nu voelen we het als team ook. Maar we zullen blijven vechten en niet in de slachtofferrol kruipen. Degene die wereldkampioen wordt, zal het ook verdienen."

Met nog drie Grands Prix voor de boeg heeft Hamilton een achterstand van veertien punten op WK-leider Verstappen. De imponerende inhaalrace van Hamilton in Brazilië geeft Wolff moed.

"Je ziet hoe snel het tij kan keren", aldus de 49-jarige Oostenrijker. "Dit weekend hadden wij het snellere pakket, maar in Qatar kan Red Bull weer sneller zijn. Dat de beste moge winnen."