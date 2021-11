Lewis Hamilton had niet verwacht dat hij de Braziliaanse Grand Prix zondag op zijn naam zou schrijven. De Mercedes-coureur bekroonde een imponerende inhaalrace door uiteindelijk ook rivaal Max Verstappen voorbij te steken.

Hamilton begon de race in São Paulo als tiende, maar rukte snel op. In de 59e van de in totaal 71 rondes passeerde hij ook leider Verstappen met een mooie manoeuvre en was hij niet meer te achterhalen.

"Wat een race. We hebben het als team geweldig gedaan. Voor mijn gevoel was dit mijn zwaarste weekend ooit, maar mijn vader herinnerde me aan een Formule 3-weekend uit 2004, toen ik in Bahrein als laatste startte en als tiende en eerste eindigde. Deze overwinning is voor hem", aldus Hamilton.

"Ik zette alles op alles en had niet verwacht dat we in staat zouden zijn om zo'n gat te dichten. Er zat heel veel tegen, maar dit laat maar weer zien dat je nooit moet opgeven. Blijf altijd vechten. Dat is hoe ik het dit weekend heb aangepakt. Dit voelt als mijn eerste overwinning."

Hamilton maakte met zijn prestatie indruk in de Formule 1. Zo sprak oud-wereldkampioen Damon Hill direct na de Grand Prix op Twitter van een van de meest indrukwekkende prestaties die hij ooit heeft gezien.

Met zijn overwinning heeft Hamilton zijn achterstand op Verstappen in de WK-stand verkleind tot veertien punten. Er zijn nog drie Grands Prix te gaan, waarvan de eerste over een week in Qatar.