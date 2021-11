Max Verstappen legde zich zondag al snel neer bij zijn tweede plek in de Grand Prix van Brazilië. De WK-leider zag dat zijn grote rivaal Lewis Hamilton duidelijk sneller was en na een spannend duel naar de zege reed op het circuit van Interlagos.

"We hebben vandaag alles geprobeerd, maar we misten gewoon wat snelheid", zei Verstappen in een eerste reactie na de spectaculaire race. "Het was wel een mooie strijd, ik heb ervan genoten."

De 24-jarige Nederlander nam bij de start direct de leiding over van polesitter Valtteri Bottas. Hij behield de eerste plek na de eerste en de tweede serie pitstops, maar de van de tiende plek gestarte Hamilton zette Verstappen flink onder druk.

De kopman van Red Bull Racing wist in de 49e ronde een eerste aanval van de Brit nog af te weren. Beide auto's schoten daarbij van het asfalt, maar de stewards zagen geen reden tot een onderzoek. "Ik zou niet weten wat ze anders hadden moeten beslissen, we waren gewoon aan het racen", zei Verstappen bij Ziggo Sport.

Tien rondes later kon de Limburger Hamilton niet meer achter zich houden. "We waren gewoon te langzaam wat betreft topsnelheid", zei Verstappen. "Lewis kon me op dit circuit op de een of andere manier makkelijk volgen. We konden dus niet zoveel doen, ook niet met de strategie. Die was prima."

Max Verstappen (rechts) en Lewis Hamilton schoten beiden van de baan na een inhaalactie van Hamilton. Max Verstappen (rechts) en Lewis Hamilton schoten beiden van de baan na een inhaalactie van Hamilton. Foto: Pro Shots

'We moesten vandaag de schade beperken'

Hamilton reed in de slotfase zonder problemen naar de zege, waardoor het verschil tussen hem en Verstappen in de WK-stand slonk naar veertien punten.

"We hebben gelukkig nog steeds een aardige voorsprong", aldus Verstappen. "We moesten vandaag de schade beperken, in een weekend dat lastig voor ons was. Ik heb er vertrouwen in dat we de komende races sterk terugkomen."

Er zijn dit seizoen nog drie Grands Prix, in Qatar (21 november), Saoedi-Arabië (5 december) en Abu Dhabi (12 december).