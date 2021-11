Lewis Hamilton is door een fraaie overwinning in de Grand Prix van Brazilië ingelopen op zijn grote titelconcurrent Max Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen versloeg de Nederlandse WK-leider zondag op het circuit van Interlagos in een rechtstreeks duel. Verstappen staat met drie races te gaan nog veertien punten voor.

De vanaf de tiende startplaats vertrokken Hamilton rukte snel op en ging Verstappen in de 59e ronde voorbij. Valtteri Bottas finishte op de derde plaats. Sergio Pérez werd in de andere Red Bull vierde. De Mexicaan pakte in de slotronde nog wel het punt van de snelste ronde af van Hamilton.

Bij Mercedes was veel woede over de diskwalificatie van Hamilton na de kwalificatie van vrijdag om een illegale achtervleugel. Daarom moest de Engelsman zaterdag in de sprintrace achteraan beginnen. In 24 ronden vocht hij zich terug naar de vijfde plaats. Voor de startgrid van de hoofdrace kwam daar nog een straf van vijf plaatsen achteruit overheen vanwege een motorwissel. Zodoende begon Hamilton zondag vanaf de tiende plaats.

Verstappen staat in het WK-klassement nu op 332,5 punten, Hamilton volgt met 318,5 punten. Na de Grand Prix van Brazilië volgen nog races in Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. Mercedes liep in het constructeurskampioenschap weer elf punten uit op Red Bull.

Achter Pérez eindigde Charles Leclerc in de Ferrari op de vijfde plaats. Zijn teamgenoot Carlos Sainz werd zesde. Het Italiaanse team deelde zo een nieuwe tik uit aan McLaren in de strijd om de derde plek in het constructeurskampioenschap. Lando Norris pakte maar één puntje, Daniel Ricciardo viel uit. Ferrari staat nu 31,5 punten voor.

Uitslag Grand Prix van Brazilië 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Pierre Gasly (AlphaTauri)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Lando Norris (McLaren)

Verstappen pakt de leiding bij de start

Verstappen kwam bij de start goed van zijn plek en kon daarom polesitter Bottas direct voorbij. De Fin bood in de eerste bocht wel weerstand, maar werd door de WK-leider naar buiten gedrukt en koos daarom eieren voor zijn geld.

Pérez kon van dat duel profiteren en zette Bottas een bocht later direct onder druk, waardoor de Mercedes-coureur zich verremde. De Mexicaan kruiste achter hem langs en nam de tweede plaats over.

Hamilton kwam vanaf de tiende plaats in rap tempo naar voren. De Engelsman stoomde snel op langs de Ferrari's en werd vervolgens voorbij gelaten door Bottas. Pérez kwam daarna direct onder druk te staan.

Verstappen ging als leider de eerste bocht in Verstappen ging als leider de eerste bocht in Foto: Getty Images

Safetycar kost Verstappen kleine voorsprong

Door een aanvaring van Yuki Tsunoda met Lance Stroll lagen er veel onderdelen in bocht 1, waarna de safetycar op de baan kwam. Verstappen raakte zijn opgebouwde voorsprong daardoor kwijt, maar voerde de herstart goed uit en liep weer een beetje weg.

Pérez kon ondertussen maar een paar ronden Hamilton van zich af houden en moest de snelle Mercedes al vlug laten gaan. De zevenvoudig wereldkampioen zette direct de achtervolging in op zijn titelconcurrent.

Mercedes opende het strategische bal door Hamilton in de 27e ronde binnen te halen voor een set harde banden. Verstappen reageerde een ronde later. De Limburger kwam net voor de Mercedes-kopman de baan weer op.

Rechtstreeks duel tussen titelconcurrenten

Na een onderbreking door een virtual safetycar bleef Hamilton de druk op Verstappen houden. De Nederlander kon zijn concurrent van zich af houden door steeds tijd te winnen in de bochtige middensector.

"Zorg dat Mercedes niet nog een keer een undercut kan doen", riep Verstappen over de boordradio naar zijn team. Daar luisterde Red Bull naar. In de 41e ronde werd de Nederlander binnengehaald voor een nieuwe set harde banden. Door het initiatief te nemen bleef hij voor Hamilton, die een paar ronden later ook naar binnen kwam.

Na die pitstop liep Hamilton snel in op Verstappen, die in de verdediging moest. In ronde 49 deed de Brit een poging in bocht 4, maar Verstappen maakte zich breed en duwde Hamilton van de baan. De wedstrijdleiding bekeek het incident wel even, maar vond een formeel onderzoek niet nodig.

Lewis Hamilton (links) en Max Verstappen belandden beiden buiten de baan. Lewis Hamilton (links) en Max Verstappen belandden beiden buiten de baan. Foto: Pro Shots

Hamilton blijkt uiteindelijk niet te houden

Daarmee was Verstappen niet uit de problemen. Hamilton bleef binnen een seconde van de Red Bull en kon een nieuwe aanval inzetten. In de 59e ronde was het wel raak. De Brit zette zijn auto er met veel meer topsnelheid naast richting bocht 4, waarna Verstappen gezien was.

Hamilton liep daarna snel weg bij de WK-leider, die zich meer moest bezighouden met de naderende Bottas achter hem. De tweede plek kwam echter niet meer in gevaar voor Verstappen.

In de slotfase werd Pérez door Red Bull nog naar binnen gehaald om een ronde op softbanden te rijden en zo de snelste tijd van Hamilton af te pakken. In de 71e en laatste ronde klokte de Mexicaan een 1.11,010 en snoepte hij zo een belangrijk punt af van Mercedes.