Toto Wolff heeft hard uitgehaald naar de internationale autofederatie FIA vanwege de diskwalificatie van Lewis Hamilton in de kwalificatie van de sprintrace in Brazilië. De teambaas van Mercedes vindt het de straf veel te zwaar en onbegrijpelijk dat Hamilton zo lang moest wachten op het horen van de sanctie.

Wolff liet zaterdag tijdens de sprintrace al zijn irritaties de vrije loop over de boordradio toen Hamilton na een fraaie inhaalrace als vijfde de streep passeerde. "Lewis, je hebt de schade beperkt. Prima gedaan. Fuck them all", riep de Oostenrijkse teambaas.

"Als je het zwaar hebt, moet je veerkracht tonen", brieste Wolff vervolgens op de persconferentie. "Dat hebben we gedaan. Valtteri en Lewis hebben met een geweldig uur racen mijn plezier in het racen weer teruggebracht. Na de grootste frustratie komen soms krachten los die leiden tot fantastische prestaties."

Wolff verborg zijn frustraties over de diskwalificatie van Hamilton niet. "De auto was vrijdag getest en zaterdag kregen we pas twee uur voor de start van de sprintrace te horen dat we gediskwalificeerd werden. Dat is, hoe zal ik het zeggen, te triest voor woorden."

"Ik heb veel tijd met Lewis doorgebracht. We konden het allebei niet geloven. We vonden het ook ongelooflijk hoe het is verlopen, ook al was het niet makkelijk voor de stewards om een oordeel te vellen omdat het invloed heeft op het kampioenschap."

Lewis Hamilton kon het volgens Toto Wolff niet geloven dat hij gediskwalificeerd werd in de kwalificatie voor de sprintrace.

'Dacht dat ze een grapje maakten'

Hamilton werd zaterdag teruggezet naar de laatste plaats op de startgrid voor de sprintrace in Brazilië omdat zijn achtervleugel bij een controle illegaal bleek. Volgens de FIA voldeed het onderdeel bij het gebruik van DRS niet aan de maximale opening van 85 millimeter.

Wolff vindt dat Hamilton veel te zwaar gestraft is voor het vergrijp. "Er is iets misgegaan met de rechterkant van de vleugel. Er is tijdens de kwalificatie schade ontstaan en dat betekent dat we eigenlijk een prestatienadeel hadden. We dachten dat de FIA, gezien al deze aspecten, zou zeggen dat we daarom niet in strijd handelden met de reglementen."

De stewards oordeelden ook dat de vleugel niet met opzet illegaal bleek, maar desondanks werd Hamilton wel gediskwalificeerd in de kwalificatie van de sprintrace. "Ik dacht dat ze een grapje maakten toen ik de beslissing doorgestuurd kreeg. We hebben het over 2 millimeter. Vroeger zouden we dat mogen repareren. Er gebeuren rare dingen."

Hamilton begint zondag na zijn vijfde plaats in de sprintrace als tiende aan de hoofdrace van de Grand Prix van Brazilië. De zevenvoudig wereldkampioen heeft voor de vijfde keer dit seizoen zijn motor laten vervangen, waardoor hij voor straf vijf plaatsen naar achteren is gezet.

Met nog vier races te gaan heeft koploper Max Verstappen een voorsprong van 21 punten op Hamilton in de WK-stand (314,5 om 293,5 punten). Verstappen gaat zondag om 18.00 uur als tweede van start op Interlagos, nadat hij zaterdag de sprintrace verloor van Valtteri Bottas.