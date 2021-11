Red Bull-teambaas Christian Horner heeft er veel vertrouwen in dat Max Verstappen de Grand Prix van Brazilië wint. De Nederlander werd zaterdag in de sprintrace afgetroefd door Valtteri Bottas en moest de poleposition aan de Fin laten.

"Mercedes nam met Valtteri de gok om op de zachte band te starten en dat pakte heel goed uit. Wij begonnen op medium en Max had in het begin van de race wat problemen met schakelen", vertelde Horner bij Sky Sports.

"Meer zat er denk ik niet in. Uiteindelijk zijn we toch weer twee punten uitgelopen. Die nemen we graag mee en morgen is het weer een heel andere race, vooral ook omdat het veel warmer belooft te worden."

Red Bull komt over het algemeen sterk voor de dag op circuits waar de temperatuur hoog is, terwijl Mercedes regelmatig kampt met koelingsproblemen. WK-leider Verstappen liep dankzij zijn tweede plek twee punten uit op Lewis Hamilton, die na een spectaculaire inhaalrace als vijfde eindigde. Verstappen heeft nu 21 punten voorsprong op zijn titelrivaal (314,5 om 293,5 punten).

Horner heeft twijfels over achtervleugel Mercedes

Hamilton werd vrijdag vanwege een te grote DRS-opening geschrapt uit de kwalificatie voor de sprintrace en moest daardoor achteraan starten op Interlagos. Horner denkt niet dat de hoge topsnelheid van Mercedes alleen daardoor kwam en trok - niet voor de eerste keer dit seizoen - de legaliteit van de volledige achtervleugel in twijfel.

"In Turkije begonnen we het al te zien en in Mexico was Mercedes opeens 14 kilometer per uur sneller op het rechte stuk dan wij", vervolgde Horner. "Er is iets met die auto wat er voor zorgt dat zij zulke hoge snelheden halen. Volgens onze berekeningen zijn die snelheden helemaal niet mogelijk. We proberen te begrijpen hoe dat kan."

Achter Bottas en Verstappen eindigde Carlos Sainz op de derde plek en Sergio Pérez finishte als vierde. De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.