Het zag er lange tijd niet zo naar uit, maar Mercedes hield aan het eind van de dag toch een goed gevoel over aan de zaterdag op Interlagos. Valtteri Bottas schreef in São Paulo de sprintrace op zijn naam, terwijl Lewis Hamilton na een indrukwekkende inhaalrace als vijfde over de finish kwam.

"Om eerlijk te zijn had ik geen idee wat er mogelijk was", zei Hamilton, die door een diskwalificatie op vrijdag als laatste moest starten, voor de camera van Sky Sports.

"Vanaf mijn twintigste startplek kon ik niet verder kijken dan de tiende positie. Toen ik op mijn startpositie stond dacht ik: die tiende plek moet mijn doel zijn. Tijdens de race kwam ik er gelukkig achter dat ik veel sneller was dan de coureurs om mij heen en kon ik nog meer plaatsen goed maken."

Hamilton werd uit de kwalificatie, waarin hij het snelst was, geschrapt omdat zijn DRS-opening te groot bleek te zijn. Omdat hij ook nog een gridstraf voor een motorwissel moet incasseren start Hamilton zondag als tiende.

"Het was zeker zwaar toen ik het nieuws hoorde", vertelde Hamilton over zijn diskwalificatie. "Toen mijn team in conclaaf was met de stewards ben ik gaan zitten met mijn engineers om het moraal in het team hoog te houden. We probeerden ons alleen maar te focussen op het racen en er niet te veel aan te denken."

Valtteri Bottas steekt Max Verstappen al in de eerste bocht voorbij. Valtteri Bottas steekt Max Verstappen al in de eerste bocht voorbij. Foto: EPA

Bottas: 'Was een gok om op zachte band te starten'

Door de straf van Hamilton schoof zijn teamgenoot Bottas op naar de eerste startrij. De Fin startte anders dan Max Verstappen (medium) op de zachte band en slaagde er in om de Nederlander al bij de start in te halen.

"Het was een gok om op de zachte band te starten, maar dat pakte heel goed uit", aldus Bottas. "Daarna was het voor mij vooral overleven. Gelukkig had Max het in bepaalde bochten moeilijk om me bij te houden en kon ik hem de hele race achter mij houden."

Verstappen eindigde achter Bottas nog wel op de tweede plek en Ferrari-coureur Carlos Sainz completeerde de top drie. De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.