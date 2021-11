Max Verstappen is tevreden met zijn tweede plek in de sprintrace voor de Braziliaanse Grand Prix. De Red Bull Racing-rijder werd voorbijgestreefd door Valtteri Bottas, maar kan daarmee leven.

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Het was niet mijn beste start, maar ik reed ook op de hardere band. Dat hielp ook niet mee. Desondanks zit het met de snelheid wel goed", aldus Verstappen, die de sprintrace vanaf de eerste plek startte.

De Nederlander, die eerder op de dag een boete van 50.000 euro kreeg voor het aanraken van zijn eigen auto en die van concurrent Lewis Hamilton na de kwalificatie van vrijdag, sprak van lastige omstandigheden.

"Als je dicht achter iemand zit, kun je hier moeilijk inhalen. Mercedes is snel op het rechte stuk, dus dan heb ik een goede laatste bocht nodig. Vandaag was het onmogelijk om er voorbij te komen, maar morgen gaan we het weer proberen."

Hamilton begon de sprintrace wegens diskwalificatie voor een afgekeurde achtervleugel als laatste, maar reed ijzersterk en kwam als vijfde over de streep. In de WK-stand heeft hij nu 21 punten achterstand op leider Verstappen.

De race in São Paulo begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd. Na dit weekend telt het Formule 1-seizoen nog drie races.