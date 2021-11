Valtteri Bottas heeft zaterdag de pole position veroverd voor de Grand Prix van Brazilië door de sprintrace te winnen. WK-leider Max Verstappen vertrok in de 24 ronden durende race van de eerste startplaats, maar werd bij de start geklopt door de Fin van Mercedes. Lewis Hamilton reed van achteraan de startgrid naar voren en werd uiteindelijk vijfde.

Bottas profiteerde bij de start op Interlagos van zijn softbanden en dook in de eerste bocht eenvoudig aan de binnenkant op van de Nederlander, die de sprintrace op mediumbanden begon. In bocht vier schoot Verstappen nog even van de baan, waardoor ook de goed vertrokken Carlos Sainz in de Ferrari voorbij de Red Bull ging.

Zodra het DRS-systeem mocht worden gebruikt pakte Verstappen Sainz snel terug en kon hij de achtervolging inzetten op Bottas. De Limburger drukte wel langdurig aan bij de tweede man van Mercedes, maar kon nooit echt tot een aanval komen.

Hamilton moest na zijn diskwalificatie vanwege een afgekeurde achtervleugel als twintigste van start. De zevenvoudig wereldkampioen werkte zich in een gestaag tempo naar voren en werd uiteindelijk vijfde. Zondag moet de titelrivaal van Verstappen weer vijf plaatsen naar achteren op de startgrid, vanwege een motorwissel. Hij start dan vanaf de tiende startpositie.

Met zijn tweede plaats in de sprintrace wist Verstappen zijn voorsprong op Hamilton wel weer uit te breiden. De Red Bull-kopman heeft nu een voorsprong van 21 punten op zijn Britse titelconcurrent. Na de hoofdrace in Brazilië zijn er nog drie races te gaan.

Top tien sprintrace Brazilië 1. Valtteri Bottas (Mercedes): 1.13,584

2. Max Verstappen (Red Bull): +1,170

3. Carlos Sainz (Ferrari): +18,723

4. Sergio Pérez (Red Bull): +19,787

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +20,872

6. Lando Norris (McLaren): +22,558

7. Charles Leclerc (Ferrari): +25,056

8. Pierre Gasly (AlphaTauri): +34,632

9. Esteban Ocon (Alpine): +34,632

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +34,867

Sainz houdt stand tegen Pérez

Sainz hield op de derde plaats stand tegen voortdurende aanvallen van Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan deed veel pogingen om de Spanjaard in zijn Ferrari voorbij te steken, maar die hield op zijn softbanden het hoofd koel en start zondag als derde.

Het is de tweede keer dat Bottas dit seizoen een sprintrace op zijn naam schrijft. De Formule 1 experimenteerde dit seizoen drie keer met de korte races om de startopstelling voor de hoofdrace te bepalen. Eerder gebeurde dat op Silverstone (gewonnen door Verstappen) en op Monza, waar Bottas zijn eerste sprintracezege pakte. Toen raakte de Fin de volgende dag zijn pole kwijt door een gridstraf. Volgend jaar wilde Formule 1 bij zes á zeven races een sprintrave houden.

Bottas schreef met de zege zijn twintigste poleposition bij. De toekomstige Alfa Romeo-coureur vertrok een week geleden in Mexico ook al van de eerste startplaats.

De Grand Prix van Brazilië begint zondag om 18.00 uur.