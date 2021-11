Fernando Alonso heeft zaterdag de tweede en laatste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië met de snelste tijd afgesloten. De Spanjaard bleef in zijn Alpine WK-leider Max Verstappen in de Red Bull ruim voor.

Verstappen probeerde in de training de soft- en mediumbanden uit. Veel meer kon de Limburger niet doen, omdat de coureurs in de tweede training nauwelijks iets aan de auto mogen veranderen. De rijders kijken vooral welk tempo ze met hun banden kunnen rijden in de voorbereiding op de race.

Het circuit van Interlagos was een stuk warmer dan op vrijdag, wat normaal gesproken in het voordeel van de Red Bull is.

Valtteri Bottas was achter Alonso en Verstappen de snelste Mercedes-coureur met de derde tijd. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton reed achter Esteban Ocon in de tweede Alpine de vijfde rondetijd.

Top tien tweede training 1. Fernando Alonso (Alpine): 1.11,238

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,864

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +1,117

4. Esteban Ocon (Alpine): +1,169

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +1,503

6. Sergio Pérez (Red Bull): 1,665

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +1,759

8. Carlos Sainz (Ferrari): +1,840

9. Charles Leclerc (Ferrari): +1,861

10. Kimi Raïkkönen (Alfa Romeo): +2,117

Formule 1 vooral bezig met straffen Hamilton en Verstappen

Tijdens de training was de Formule 1-wereld vooral bezig met een mogelijke straf voor Hamilton. Zijn achtervleugel kwam vrijdag na de kwalificatie niet door de technische keuring.

Ook Verstappen was onderwerp van gesprek, omdat hij na de kwalificatie de Mercedes van Hamilton heeft aangeraakt. Dat is tegen de parc fermé-regels. Vlak na de training werd bekend dat de Nederlander een boete van 50.000 euro krijgt en dat Hamilton gediskwalificeerd is omdat zijn achtervleugel niet aan de eisen voldoet.

De kwalificatie was al op vrijdag, omdat in Brazilië voor de derde en laatste keer dit seizoen wordt geëxperimenteerd met een sprintrace. Die race van 24 rondes begint vandaag om 20.30 uur en bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. Zaterdag wordt ook formeel gestreden om de poleposition.