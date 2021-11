Christian Horner maakt zich niet druk om een eventuele straf van Max Verstappen. Volgens de Red Bull-teambaas heeft de Nederlander niets geks gedaan toen hij na de kwalificatie in Brazilië even de achtervleugel van de auto van concurrent Lewis Hamilton aanraakte.

"Zoals we ook gezien hebben bij heel veel andere coureurs nam hij gewoon even een kijkje bij de andere auto's. Het was gewoon nieuwsgierigheid", zegt Horner zaterdag tegen Sky Sports.

"In het verleden hebben we coureurs de koppeling in zien drukken, coureurs gezien die in de cockpit keken, werden er vleugels getest en werd er op banden gedrukt. Dit is helemaal niet ongebruikelijk."

Verstappen overtrad mogelijk de parc fermé-regels van de FIA en moest zich melden bij de stewards, maar dat laatste gold ook voor Hamilton. De achtervleugel van de Mercedes-coureur bleek bij DRS verder open te gaan dan de maximaal toegestane 85 millimeter.

'Coureurs zijn van nature heel nieuwsgierig'

Volgens Horner zijn er meer voorbeelden van coureurs die in de pitsstraat even een kijkje namen bij de auto van een concurrent. "De topsnelheid van Mercedes is erg indrukwekkend. Ik denk dat Max daarom gewoon even ging kijken. Coureurs zijn van van nature heel nieuwsgierig", aldus de Brit.

"De stewards hebben de auto bekeken omdat deze niet door de keuring kwam. Het is overduidelijk wat er aan de hand is. In 2012 moesten wij een keer achteraan starten omdat er iets mis was met onze voorvleugel. Deze kwam toen ook niet door de test heen. Als team mag je in protest gaan, maar wij kozen er toen voor om dat niet te doen."

Als de auto van Hamilton inderdaad illegaal blijkt te zijn, ligt een verplichte start vanuit de pitsstraat het meest voor de hand.