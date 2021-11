Max Verstappen krijgt een boete van 50.000 euro voor het verbreken van de parc fermé-regels na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. De WK-leider in de Formule 1 raakte na het uitstappen zijn eigen achtervleugel aan en zat daarna aan die op de auto van titelrivaal Lewis Hamilton. Dit is tegen de reglementen.

Verstappen moest zich zaterdag melden bij de stewards op het circuit van Interlagos.

Dat Verstappen de achtervleugels van hemzelf en die op de Mercedes leek te vergelijken, heeft mogelijk te maken met vermoedens binnen Red Bull dat Hamiltons DRS-systeem niet aan de reglementen voldoet. De auto van de zevenvoudig wereldkampioen kwam vervolgens dan ook niet door de technische keuring.

Hamilton hangt een start vanuit de pitstraat boven het hoofd tijdens de sprintrace op zaterdag. De uitspraak in deze zaak volgt nog. Mercedes zou beweren dat Verstappens aanraking ervoor heeft gezorgd dat Hamiltons vleugel niet meer in orde was.

Volgens de FIA is uit alle beelden die zijn bestudeerd duidelijk geworden dat Verstappen de auto van Hamilton wel aanraakt, maar dat er als gevolg daarvan niets beweegt. De leider in de WK-stand oefende geen significante druk uit op de onderdelen die hij heeft beroerd, zo oordelen de stewards.

Veel coureurs bestuderen elkaars auto's, FIA waarschuwt voor meer boetes

De stewards beamen ook wat Red Bull-teambaas Christian Horner eerder liet optekenen: dat coureurs wel vaker elkaars auto's bestuderen en aanraken in het parc fermé. "Toch is het een overtreding van de regels, met potentieel serieuze consequenties voor anderen. Daarom is een boete op zijn plaats." Verstappen en Red Bull kunnen nog in beroep tegen de straf.

Andere teams en coureurs worden door de wedstrijdleiding gewaarschuwd dat er in het vervolg strenger op zal worden getreden tegen overtredingen van de parc fermé-regels. Vooral Sebastian Vettel heeft al jaren de gewoonte om auto's van concurrenten uitvoerig te bestuderen en aan te raken. Dat kan de Duitser in het vervolg dus ook op een boete komen te staan.

Sprintrace begint om 20.30 uur

De kwalificatie was al op vrijdag, omdat in Brazilië voor de derde en laatste keer dit seizoen wordt geëxperimenteerd met een sprintrace. Die race van 24 rondes begint zaterdag om 20.30 uur en bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag. Zaterdag wordt ook formeel gestreden om de poleposition.

Hamilton klokte vrijdag een rondetijd van 1.07,934 en was daarmee 0,438 seconden sneller dan zijn titelrivaal Verstappen. De Brit weet al dat hij zondag in de hoofdrace een gridstraf van vijf plaatsen moet inlossen. Mercedes heeft de verbrandingsmotor in zijn auto vervangen, wat al de tweede nieuwe motor boven de limiet van drie is.