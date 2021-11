Het oordeel van de FIA: "Op beelden is te zien dat er totaal geen beweging in de vleugel zit als Verstappen deze op de achterkant aanraakt. Gezien de houding van Verstappen kunnen we concluderen dat hij geen enkele kracht uitoefende bij het aanraken van de vleugel. We zijn ons ervan bewust dat het voor coureurs een gewoonte is geworden om na kwalificaties en races andere auto's te bestuderen. Meestal is dit gedrag onschuldig. Echter, is dit wel in strijd met de reglementen en de Parc Fermé-regels waardoor wij een boete van 50.000 euro op zijn plaats vinden."