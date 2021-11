Lewis Hamilton moet zaterdag achteraan starten in de sprintrace van de Grand Prix van Brazilië. De coureur van Mercedes is gediskwalificeerd omdat zijn achtervleugel tijdens de kwalificatie te wijd open kon. Max Verstappen krijgt een boete van 50.000 euro voor het aanraken van de auto van Hamilton, wat een overtreding is van de zogenoemde parc fermé-regels.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

De 36-jarige Hamilton klokte vrijdagavond op het circuit van Interlagos met afstand de snelste tijd en liet Verstappen bijna een halve seconde achter zich. Na afloop bleek echter dat zijn Mercedes niet door de technische keuring van de FIA kwam.

"De achtervleugel voldoet bij gebruik van DRS niet aan de maximale opening van 85 millimeter", schreef de FIA in een verklaring. Hamilton moest zich diezelfde avond nog melden bij de stewards en werd zaterdag om 14.30 uur (Nederlandse tijd) opnieuw ontboden.

De achtervleugel van Hamilton werd in de tussentijd vier keer gecontroleerd. Het midden van de vleugel kwam wel door de test, maar de opening was aan de zijkanten te groot. De keurmeesters testen dit door een wieltje door de opening te duwen. Als dat er doorheen gaat, is de opening te groot. De FIA stelde vast dat het probleem wordt veroorzaakt door speling in het openingsmechanisme van het DRS, of door de ophangpunten aan de zijkanten. Mercedes gaat niet tegen de diskwalificatie in beroep.

Groter gat levert meer topsnelheid op

Een te grote opening van het DRS-systeem levert in de DRS-zones minder luchtweerstand op, en daarmee een hogere topsnelheid. Om dit bij alle auto's gelijk te houden, geldt er een maximale opening van 85 milimeter. DRS, wat staat voor Drag Reduction System, wordt in de Formule 1 gebruikt om inhalen makkelijker te maken.

Een deel van de achtervleugel wordt dan in bepaalde zones van het circuit opengeklapt, waardoor het minder in de weg zit voor de rijwind. Het mag ook in de kwalificatie worden gebruikt voor een hogere topsnelheid.

Verstappen krijgt boete voor aanraken auto's

Ook WK-leider Verstappen moest zich zaterdag bij de wedstrijdleiding melden. Op een video op sociale media is namelijk te zien dat de Nederlander na afloop van de kwalificatie de achtervleugel van Hamiltons auto bekijkt en die even aanraakt, wat hij daarvoor ook bij zijn eigen auto deed. Volgens regels van de FIA is het tussen de kwalificatie en de race verboden om zonder toestemming nog auto's te controleren of te repareren. Verstappen krijgt voor dat vergrijp een boete van 50.000 euro.

Mercedes vroeg zich af of de aanraking van Verstappen mogelijk heeft veroorzaakt dat de achtervleugel van Hamilton niet meer door de keuring kwam, maar ging uiteindelijk mee in de stelling van de FIA dat dit zeer onwaarschijnlijk is.

Verstappen erft door de diskwalificatie wel de eerste startplaats van Hamilton in de sprintrace. Die begint zaterdag om 20.30 uur. De hoofdrace begint zondag om 18.00 uur.