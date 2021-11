Nikita Mazepin vocht vrijdag tegen de tranen na de kwalificatie voor de sprintrace bij de Grand Prix van Brazilië. De Rus van Haas leek voor de verandering eens niet de traagste coureur, maar door een foutje begint hij de sprintrace zaterdag toch achteraan.

"Ik reed een goede ronde en toen maakte ik in bocht 12 een fout", zei de 22-jarige Mazepin met tranen in zijn ogen. "Het was onze beste kans om dicht bij Williams te komen. Daarom hoopte ik juist op een goede kwalificatie, maar ik wilde te graag."

Mazepin, die dit seizoen debuteert in de Formule 1, ging iets te snel de bocht door en moest corrigeren. Dat slippertje kostte de coureur van Haas te veel tijd om de laatste plek aan zijn teamgenoot Mick Schumacher te kunnen slijten.

"Wat ben ik een ongelofelijke idioot", riep een terneergeslagen Mazepin al via de boordradio na zijn fout, waarna zijn team probeerde hem moed in te spreken. In het interview na afloop stond de Rus alsnog met de ziel onder zijn arm, al haalt hij wel een klein beetje vertrouwen uit zijn kwalificatie.

"Ik heb hier nog nooit in de simulator gereden. De auto voelde goed en de jongens in het team hebben uitstekend werk verricht. Ik heb het gewoon verkloot", sloot Mazepin in niet mis te verstane bewoordingen af.

Mazepin (1.10,589) en Schumacher (1.10,329) waren de enige coureurs die in de kwalificatie een rondetijd van boven de minuut en tien seconden noteerden. De sprintrace begint zaterdag om 20.30 uur, enkele uren na de tweede vrije training (16.00 tot 17.00 uur).