De FIA neemt pas zaterdagochtend (Braziliaanse tijd) een besluit over of Lewis Hamilton wel of niet wordt gestraft vanwege een technische overtreding met zijn achtervleugel. In de ochtend moet ook Max Verstappen op het matje komen bij de stewards.

Op een video die circuleert op sociale media is te zien dat de Nederlander na afloop van de race de achtervleugel van Hamiltons bolide bekijkt en die even aanraakt. Daarmee overtrad Verstappen mogelijk de parc fermé-regels van de FIA, die personen verbieden om zonder toestemming tussen de kwalificatie en wedstrijd nog auto's te controleren of te repareren.

De 36-jarige Hamilton klokte op het circuit van Interlagos met afstand de snelste tijd en liet nummer twee Verstappen bijna een halve seconde achter zich. Valtteri Bottas eindigde als derde in Brazilië.

Na afloop bleek echter dat de Mercedes van Hamilton niet door de technische keuring van de FIA kwam. "De achtervleugel voldoet bij gebruik van DRS niet aan de maximale openingslengte van 85 millimeter", schreef de mondiale autosportfederatie in een verklaring.

Om 23.15 uur Nederlandse tijd moest de Brit zich melden bij de officials, maar een besluit werd nog niet genomen.

Mocht Hamilton een straf krijgen, dan moet hij die waarschijnlijk inlossen voorafgaand aan de sprintrace. Als de Mercedes inderdaad illegaal blijkt te zijn, ligt een verplichte start uit de pitstraat het meest voor de hand.