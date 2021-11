De Mercedes van Lewis Hamilton is vrijdag na afloop van de kwalificatie voor de sprintrace in São Paulo niet door de technische keuring gekomen. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de Brit, die de snelste tijd noteerde.

Volgens de FIA voldoet de achtervleugel van Hamilton niet aan de reglementen. "De achtervleugel voldoet bij gebruik van DRS niet aan de maximale openingslengte van 85 millimeter", schrijft de mondiale autosportfederatie in een verklaring.

Mercedes moest zich om 23.15 uur Nederlandse tijd melden bij de stewards.

De 36-jarige Hamilton klokte op het circuit van Interlagos met afstand de snelste tijd en liet nummer twee Max Verstappen bijna een halve seconde achter zich. Valtteri Bottas eindigde als derde in Brazilië.

Mocht Hamilton een straf krijgen, dan moet hij die waarschijnlijk inlossen voorafgaand aan de sprintrace. Als de Mercedes inderdaad illegaal blijkt te zijn, ligt een verplichte start uit de pitstraat het meest voor de hand.

De FIA meldt vrijdagavond dat ze nog wacht op aanvullend bewijs en niet voor zaterdagochtend Braziliaanse tijd (middag in Nederland) met uitsluitsel komt.

Hamilton heeft dit weekend al een gridstraf van vijf plaatsen, omdat Mercedes voorafgaand aan dit weekend een nieuwe motor in zijn auto heeft geïnstalleerd. Hij wordt daarom zondag bij de hoofdrace vijf plaatsen teruggezet op de grid.