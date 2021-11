Red Bull-teambaas Christian Horner was vrijdag erg tevreden met de tweede plek van Max Verstappen in de kwalificatie voor de sprintrace. De Nederlander moest op het Braziliaanse Interlagos alleen Lewis Hamilton, die een gridstraf van vijf plaatsen incasseert voor de hoofdrace wegens een motorwissel, voor zich laten.

"Lewis had overduidelijk voordeel van zijn nieuwe motor. De paardenkrachten stroomden er voor hem uit", zei Horner voor de camera van Sky Sports.

Vrijdagochtend (lokale tijd) maakte Mercedes bekend dat er een nieuwe verbrandingsmotor in de auto van Hamilton is geïnstalleerd. Omdat hij het maximum aantal motoren al heeft overschreden, wordt hij zondag vijf plaatsen teruggezet op de startopstelling.

"De tweede plaats was het beste waar we op konden hopen en we zijn dus erg tevreden met het resultaat. We hebben een goede race-auto. Het wordt gaandeweg het weekend steeds warmer en ook de banden zullen een steeds grotere rol van betekenis gaan spelen."

'Max zal er zeker voor gaan'

Verstappen zei eerder op vrijdag dat hij niet al te veel risico gaat nemen tijdens de sprintrace, omdat hij rekening houdt met de gridstraf van Hamilton. "Maar Max is een uitstekende coureur en als hij een kans ziet bij de start dan zal hij er zeker voor gaan", vervolgde Horner.

"Tegelijkertijd weet Max dat hij poleposition pakt als hij achter Hamilton als tweede eindigt. We moeten afwachten hoe de race zich ontvouwt en welke kansen er komen."

Het Grand Prix-weekend in Brazilië wordt zaterdag om 16.00 uur vervolgd met de tweede training en om 20.30 uur staat de sprintrace op het programma. Zondag om 18.00 uur wordt de hoofdrace afgewerkt.