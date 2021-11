Lewis Hamilton was vrijdag voldaan nadat hij in de kwalificatie voor de sprintrace in São Paulo de snelste tijd noteerde. De 36-jarige Brit troefde Max Verstappen af, maar wordt door een motorwissel zondag wel vijf plaatsen teruggezet op de grid.

"Het was een goede kwalificatiesessie en ik ben ontzettend blij met het resultaat", zei een opgetogen Hamilton op Interlagos. "We werken hard om de auto te verbeteren en het is best zwaar geweest. Het geeft voldoening dat de auto dan zo goed werkt als vandaag."

Voor de 36-jarige Hamilton was het de eerste keer dat hij in de kwalificatie het snelst was sinds de Grand Prix van Turkije een maand geleden. Opvallend genoeg moest hij destijds op Istanbul Park ook een gridstraf wegens een motorwissel incasseren.

Een uur na de kwalificatie maakte de FIA bekend dat de auto van Hamilton niet door de technische keuring is gekomen. Dat kan de Brit mogelijk nog een straf opleveren.

Achter Hamilton en Verstappen eindigde Valtteri Bottas vrijdag als derde in Brazilië. Sergio Pérez klokte de vierde tijd en AlphaTauri-coureur Pierre Gasly completeerde de top vijf.

Hamilton hoorde donderdag pas van motorwissel

De beslissing van Mercedes om de motor van Hamilton te vervangen was behoorlijk opvallend, aangezien de vorige krachtbron van de zevenvoudig wereldkampioen pas drie races oud was. Hamilton hoorde donderdag pas dat zijn team een nieuwe verbrandingsmotor in zijn auto zou installeren.

"De beslissing voor de motorwissel is gisteren op het laatste moment genomen", vertelde Hamilton, die benadrukte achter die beslissing te staan. "Ik heb volledig vertrouwen in het beoordelingsvermogen van mijn team."

Het Grand Prix-weekend in Brazilië wordt zaterdag om 16.00 uur vervolgd met de tweede training en om 20.30 uur staat de sprintrace op het programma. Zondag om 18.00 uur wordt de hoofdrace afgewerkt.