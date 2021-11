Max Verstappen was vrijdag niet verrast door de snelheid van Mercedes op Interlagos. Lewis Hamilton klokte met afstand de snelste tijd in de kwalificatie voor de sprintrace, terwijl Verstappen met een tweede plek de schade nog enigszins beperkt hield.

"Als zij een nieuwe motor inzetten weet je dat ze de rest van het weekend meer vermogen hebben", zei Verstappen direct na afloop van de kwalificatie in São Paulo, waarin hij bijna een halve seconden langzamer was dan Hamilton. "Dus dit is voor mij niet zo'n grote schok. Ik ben best tevreden met mijn tweede plek."

Eerder op vrijdag maakte Mercedes bekend dat de auto van Hamilton is voorzien van een nieuwe krachtbron. De Brit wordt daarom vijf plaatsen teruggezet op de startopstelling voor de hoofdrace van zondag. Zaterdag mag hij nog wel vanaf de eerste plek aan de sprintrace beginnen.

"P2 is een prima positie om te starten", aldus Verstappen, die liet doorschemeren dat hij zaterdag tijdens de sprintrace niet al te veel risico gaat nemen.

"Er zijn morgen niet veel punten te verdienen. Ik hoop op een goede start en weet dat zondag de belangrijkste dag is. Bovendien wordt het de rest van het weekend warmer, dat zal het gedrag van de auto ook veranderen."

Het Grand Prix-weekend in Brazilië wordt zaterdag om 16.00 uur vervolgd met de tweede training en om 20.30 uur staat de sprintrace op het programma. Zondag om 18.00 uur wordt de hoofdrace afgewerkt.