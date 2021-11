Lewis Hamilton mag de sprintrace zaterdag voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilië vanaf de eerste startplaats beginnen. De Engelsman was vrijdag in zijn Mercedes de snelste op het circuit van Interlagos. WK-leider Max Verstappen reed met zijn Red Bull de tweede tijd.

De kwalificatie was op interlagos al op vrijdag omdat in Brazilië voor de derde en laatste keer dit seizoen wordt geëxperimenteerd met een sprintrace. Die wordt zaterdag verreden om 20.30 en bepaalt de uiteindelijke startopstelling voor de hoofdrace op zondag. Dan wordt ook formeel gestreden om de poleposition.

Hamilton klokte een 1.07,934 en was daarmee 0,438 sneller dan zijn titelrivaal Verstappen. De Brit weet al dat hij zondag in de hoofdrace een gridstraf van vijf plaatsen moet inlossen. Mercedes heeft de verbrandingsmotor in zijn auto vervangen, wat al de tweede nieuwe motor boven de limiet van drie is.

De derde plaats was voor Valtteri Bottas in de Mercedes, gevolgd door Pérez in de tweede Red Bull met de vierde startplaats.

Gasly wederom sterk met AlphaTauri

Daarachter was Pierre Gasly net als in Mexico een week geleden de beste van de subtop. De AlphaTauri-coureur bleef de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc voor. McLaren, dat met Ferrari in gevecht is voor de derde plaats in het constructeurskampioenschap, zag hun coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo respectievelijk de achtste en negende startpositie voor de sprintrace pakken. De tiende plaats was voor Fernando Alonso in Alpine.

In het eerste deel van de kwalificatie vielen gebruikelijke namen af. Wel wist Nicholas Latifi voor het eerst voor teamgenoot George Russell te eindigen in een kwalificatiesessie. Dat lukte de Canadees niet eerder sinds hun gezamenlijke tijd bij Williams.

Verstappen staat met nog vier races te gaan negentien punten voor op Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap.