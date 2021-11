Lewis Hamilton heeft vrijdag de snelste tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië. De titelrivaal van Max Verstappen ging rond het circuit van Interlagos in een tijd van 1.09,050. De WK-leider zelf was 0,367 langzamer dan Hamilton en reed de tweede tijd.

Het was de enige training voor de kwalificatie, die vrijdagavond om 20.00 uur wordt verreden. Op Interlagos wordt voor de derde keer dit seizoen geëxperimenteerd met een sprintrace.

Verstappen deed één serieuze poging op de rode softbanden om een snelle tijd neer te zetten en richtte zich daarna meer op de langere reeksen.

Hamilton ging er in de slotfase nog een paar keer voor zitten en scherpte zo zijn rondetijd steeds verder aan. De Engelsman was met zijn Mercedes in alle drie de sectoren van Interlagos de snelste. De Brit weet al dat hij zondag in de hoofdrace een gridstraf van vijf plaatsen moet inlossen. Mercedes heeft de verbrandingsmotor in zijn auto vervangen, wat al de tweede nieuwe motor boven de limiet van drie is.

De derde tijd werd gereden door Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Valtteri Bottas was in de tweede Mercedes vierde.

Top tien eerste training 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.09,050

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,367

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,442

4. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,517

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,830

6. Carlos Sainz (Ferrari): +1.074

7. Charles Leclerc (Ferrari): +1,092

8. Esteban Ocon (Alpine): +1,095

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,151

10. Lance Stroll (Aston Martin): +1,302

Gasly wederom aanvoerder subtop

Achter de twee topteams voerde Pierre Gasly - net als in de vorige race - de subtop aan met de vijfde tijd. Daarachter zaten de twee Ferrari's met Carlos Sainz als zesde en Charles Leclerc met de zevende tijd. Alpine beleefde met een achtste tijd voor Esteban Ocon en de negende voor Fernando Alonso een relatief goede training. Lance Stroll klokte in de Aston Martin de tiende tijd.

Verstappen staat met nog vier races te gaan negentien punten voor op Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap.