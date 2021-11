Lewis Hamilton begint zondag in de hoofdrace van de Grand Prix van Brazilië vijf plaatsen naar achteren. De titelrivaal van Max Verstappen krijgt een nieuwe verbrandingsmotor in zijn Mercedes. Het is de vijfde van het seizoen, twee boven de limiet van drie. Daarom krijgt de Brit een gridstraf van vijf plaatsen.

Het gerucht over de wissel ging donderdag al rond op het circuit van Interlagos, maar toen wilde Mercedes de berichten nog niet bevestigen.

Verstappen staat met nog vier races te gaan negentien punten voor op Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap.

Bij Mercedes laat de betrouwbaarheid van de Internal Combustion Engine (ICE) al langer te wensen over. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton kreeg eerder in Turkije een nieuwe V6, wat hem toen op een gridstraf van tien plaatsen kwam te staan. Bij een wissel naar de vijfde gaat de gridstraf omlaag.

Teamgenoot Valtteri Bottas rijdt al met zijn zesde verbrandingsmotor van het seizoen. Hamilton liet in Mexico nog optekenen dat de problemen met de motor grotendeels zijn opgelost, maar dat blijkt niet uit de wissel van vrijdag in Brazilië.

Aankomend weekend staat op Interlagos in São Paulo de GP van Brazilië op programma. Dat is de derde GP van dit seizoen waarbij wordt geëxperimenteerd met een sprintrace.