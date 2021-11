Max Verstappen wil in 2022 graag met startnummer 1 op zijn auto rijden als hij dit seizoen kampioen wordt. De Nederlander staat met vier races te gaan negentien punten voor op rivaal Lewis Hamilton.

"Hoe vaak heb je nou die kans?", vroeg Verstappen donderdag op de persconferentie voor de Grand Prix van Brazilië. "En het is ook nog eens goed voor de merchandising", voegde de WK-leider er knipogend aan toe.

Sinds 2014 hebben de coureurs in de Formule 1 een vast startnummer. Verstappen rijdt vanaf zijn debuut in 2015 met nummer 33, maar mag als hij kampioen wordt ook kiezen voor startnummer 1. De laatste die dit deed, was Sebastian Vettel in 2014. Lewis Hamilton reed de laatste jaren als wereldkampioen met startnummer 44.

Om daadwerkelijk met startnummer 1 te mogen rijden, moet Verstappen wel kampioen worden. Hij verwacht zondag op het circuit van Interlagos weer een strijd met zijn Britse tegenstrever. "Ik had in 2019 een stevig gevecht met hem, dat zal dit jaar niet anders zijn", blikte de Limburger vooruit.

"Op dit circuit zijn we altijd goed geweest, dus het is lekker om hier weer te zijn", ging hij verder. "Er zijn hier niet heel veel bochten, maar ook dit circuit ligt op best grote hoogte. Dat is normaal gesproken gunstig voor ons."

'Ze zijn vier keer wereldkampioen geweest'

Verstappen blijft bij zijn credo om de titelstrijd race voor race te bekijken. "Ik focus me op elk afzonderlijk weekend. En als ik elke keer voor Hamilton finish, dan komt hij ook niet in de buurt."

De Nederlander vertrouwt volledig op zijn team, dat hem zowel in Austin als in Mexico-Stad een auto gaf waarmee hij kon winnen. "Ze zijn al vier keer wereldkampioen geweest", was hij nuchter. "Ze weten wel wat ze doen. En ik weet wat ik moet doen. Als de auto snel genoeg is, dan gebeurt dat ook."

Brazilianen zijn racegek

In eerdere seizoenen bleek Verstappen populair onder het enthousiaste publiek in Brazilië, dat sinds het afscheid van Felipe Massa in 2017 geen eigen coureur meer in de Formule 1 heeft.

"Het helpt natuurlijk dat ik nu voor het kampioenschap meevecht", zei Verstappen over zijn Braziliaanse fans. "Ik heb altijd goede resultaten gehad hier. Ik vind het leuk om hier te zijn. Het is een mooi circuit. Ik denk dat dat meewerkt. Ze zijn natuurlijk racegek en ik hou van racen. Dus dat past goed."